В Минфине опровергли приостановку выплат госслужащим новых регионов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информация о приостановке выплат государственным служащим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является недостоверной, заявил представитель Минфина России интернет-изданию "Лента.ру".
Ранее в соцсетях появились публикации, что министерства финансов этих четырех новых российских регионов якобы приостанавливают ежемесячные выплаты госслужащим из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета.
"Данная информация не соответствует действительности и является фейком. Ежемесячные выплаты сотрудникам федеральных госорганов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выплачиваются в установленном порядке", - сказал представитель Минфина РФ.
Издание отметило, что на официальных сайтах министерств регионов подобных приказов нет, а поддельные документы ссылаются на несуществующий приказ Минфина России от 24 февраля № 241н.
Министерство финансов Запорожской области в своем официальном Telegram-канале также сообщило, что информация недостоверна, и призвало доверять только официальным и проверенным источникам.