В Минфине опровергли приостановку выплат госслужащим новых регионов
14:29 27.02.2026
В Минфине опровергли приостановку выплат госслужащим новых регионов
В Минфине опровергли приостановку выплат госслужащим новых регионов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
В Минфине опровергли приостановку выплат госслужащим новых регионов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информация о приостановке выплат государственным служащим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является недостоверной, заявил представитель Минфина России интернет-изданию "Лента.ру".
Ранее в соцсетях появились публикации, что министерства финансов этих четырех новых российских регионов якобы приостанавливают ежемесячные выплаты госслужащим из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета.
"Данная информация не соответствует действительности и является фейком. Ежемесячные выплаты сотрудникам федеральных госорганов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выплачиваются в установленном порядке", - сказал представитель Минфина РФ.
Издание отметило, что на официальных сайтах министерств регионов подобных приказов нет, а поддельные документы ссылаются на несуществующий приказ Минфина России от 24 февраля № 241н.
Министерство финансов Запорожской области в своем официальном Telegram-канале также сообщило, что информация недостоверна, и призвало доверять только официальным и проверенным источникам.
Замглавы Минфина назвал критерий возврата иностранного бизнеса в Россию
11 февраля, 13:09
 
