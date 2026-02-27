Рейтинг@Mail.ru
В России с марта вступают новые правила оформления микрозаймов - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/mikrozaym-2077244290.html
В России с марта вступают новые правила оформления микрозаймов
В России с марта вступают новые правила оформления микрозаймов - РИА Новости, 27.02.2026
В России с марта вступают новые правила оформления микрозаймов
Оформление онлайн-микрозаймов с 1 марта в России будет возможно только после биометрической проверки, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:03:00+03:00
2026-02-27T18:03:00+03:00
экономика
россия
алексей говырин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150781/62/1507816200_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_146735274d768b0ef18197f4be64c6b2.jpg
https://ria.ru/20260224/gosduma-2076303108.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150781/62/1507816200_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_535a2df768d03d338934710308aece5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей говырин, госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ
В России с марта вступают новые правила оформления микрозаймов

РИА Новости: с 1 марта вступают новые правила оформления онлайн-микрозаймов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Займ-Экспресс" в Москве
Офис компании Займ-Экспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Офис компании "Займ-Экспресс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Оформление онлайн-микрозаймов с 1 марта в России будет возможно только после биометрической проверки, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"Оформление онлайн-микрозаймов с 1 марта возможно только после биометрической проверки. Это направлено против мошеннических схем, когда кредиты оформлялись на чужое имя", - сказал Говырин.
Он отметил, что без биометрии получить займ можно только при личном визите в офис.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Госдуме предложили разрешить рефинансировать микрозаймы в банке
24 февраля, 04:35
 
ЭкономикаРоссияАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала