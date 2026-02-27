Рейтинг@Mail.ru
16:18 27.02.2026
Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных болезней в Россию
Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных болезней в Россию
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных болезней в Россию

Роспотребнадзор предупредил о риске завоза мигрантами паразитарных болезней

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Риски завоза в Россию паразитарных заболеваний трудовыми мигрантами приобретают особую актуальность, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
В пятницу прошло заседание коллегии ведомства, посвященное актуальным вопросам эпидемиологического надзора за паразитарными болезнями. На нем было отмечено, что такие болезни продолжают оставаться одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения в мировом масштабе.
"Особую актуальность приобретают риски завоза иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию, в том числе для осуществления трудовой деятельности", - сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Задержанные иностранные трудовые мигранты в отделе полиции по вопросам миграции - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В ГД внесли проект запрета на выдачу патента мигрантам с низкими доходами
