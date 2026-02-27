https://ria.ru/20260227/migranty-2077209452.html
Роспотребнадзор оценил риски завоза паразитарных болезней в Россию
Риски завоза в Россию паразитарных заболеваний трудовыми мигрантами приобретают особую актуальность, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.02.2026
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
