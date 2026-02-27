Рейтинг@Mail.ru
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Рейнджерс" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:03 27.02.2026 (обновлено: 10:16 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/michkova-2077050842.html
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Рейнджерс" в НХЛ
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Рейнджерс" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Рейнджерс" в НХЛ
"Филадельфия Флайерз" в овертайме обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T09:03:00+03:00
2026-02-27T10:16:00+03:00
матвей мичков
тревор зеграс
владислав гавриков
филадельфия флайерз
нью-йорк рейнджерс
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974147904_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7d6f940b79df4bf0ab06e13a824096d8.jpg
https://ria.ru/20260104/khokkey-2066296955.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974147904_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_f65538de69cb616c966f1efec6eefece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
матвей мичков, тревор зеграс, владислав гавриков, филадельфия флайерз, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Матвей Мичков, Тревор Зеграс, Владислав Гавриков, Филадельфия Флайерз, Нью-Йорк Рейнджерс, Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Рейнджерс" в НХЛ

Дубль Мичкова принес "Филадельфии" победу над "Рейнджерс" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : twitter.com/nhlflyers
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" в овертайме обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе "Филадельфии" дубль оформил Матвей Мичков (31-я и 63-я минуты), также шайбу забросил Тревор Зеграс (41). У "Рейнджерс" отличились Сэм Кэррик (10) и Алекси Лафреньер (22).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 февраля 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
Рейнджерс
2 : 3
Филадельфия
09:56 • Сэм Каррик
(Тэйлор Реддиш, Уилл Борген)
21:23 • Алексис Лафренье
(Уилл Кюилл, Винсент Трочек)
30:25 • Матвей Мичков
(Ноа Кэйтс, Оуэн Типпетт)
40:39 • Тревор Зеграс
(Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм)
62:10 • Матвей Мичков
(Шон Кутюрье, Ник Зеелер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мичков был признан первой звездой матча. В активе 21-летнего нападающего стало 31 очко (15 голов + 16 передач) в 57 встречах текущего сезона. Также в составе "Филадельфии" на льду появился форвард Никита Гребенкин. За "Рейнджерс" сыграли защитник Владислав Гавриков и вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 21 из 24 бросков по воротам.
"Филадельфия" (63 очка) занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона, где "Рейнджерс" (51) идут последними, восьмыми.
В другом матче "Калгари" на выезде обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Филадельфия" обыграла "Эдмонтон", у Мичкова голевая передача
4 января, 02:15
 
ХоккейМатвей МичковТревор ЗеграсВладислав ГавриковФиладельфия ФлайерзНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала