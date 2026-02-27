Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Рейнджерс" в НХЛ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" в овертайме обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе "Филадельфии" дубль оформил Матвей Мичков (31-я и 63-я минуты), также шайбу забросил Тревор Зеграс (41). У "Рейнджерс" отличились Сэм Кэррик (10) и Алекси Лафреньер (22).
27 февраля 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
09:56 • Сэм Каррик
21:23 • Алексис Лафренье
30:25 • Матвей Мичков
(Ноа Кэйтс, Оуэн Типпетт)
40:39 • Тревор Зеграс
62:10 • Матвей Мичков
Мичков был признан первой звездой матча. В активе 21-летнего нападающего стало 31 очко (15 голов + 16 передач) в 57 встречах текущего сезона. Также в составе "Филадельфии" на льду появился форвард Никита Гребенкин. За "Рейнджерс" сыграли защитник Владислав Гавриков и вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 21 из 24 бросков по воротам.
"Филадельфия" (63 очка) занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона, где "Рейнджерс" (51) идут последними, восьмыми.
В другом матче "Калгари" на выезде обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).