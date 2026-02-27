Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Мексику

МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Кубок чемпионата мира по футболу 2026 года привезли в Мексику, церемония его встречи прошла в международном аэропорту имени Фелипе Анхелеса, сообщили в МИД страны.
"Мексика готова принять гостей со всех уголков мира с теплотой, организованностью, безопасностью и уважением. Мексика - это страна, которая действует через институты, живет в условиях правового государства, которое укрепляется каждый день под руководством президента Клаудии Шейнбаум", - заявил министр иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте в ходе церемонии в столичном аэропорту.
В торжественной встрече в Мехико приняли участие губернатор штата Мехико Дельфина Гомес, посол США в Мексике Рональд Джонсон, представитель посольства Канады в Мексике Сьюзан Переверзоф, представитель правительства Мексики по организации турнира Габриела Куэвас, а также бывшие футболисты Уго Санчес и Роберто Айяла.