Рейтинг@Mail.ru
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Мексику - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:28 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/meksika-2077313921.html
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Мексику
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Мексику - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Мексику
Кубок чемпионата мира по футболу 2026 года привезли в Мексику, церемония его встречи прошла в международном аэропорту имени Фелипе Анхелеса, сообщили в МИД... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T23:28:00+03:00
2026-02-27T23:28:00+03:00
футбол
мексика
клаудия шейнбаум
дельфин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62012/07/620120726_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_2ce0786427f75a3dd4a9eb867612af19.jpg
https://ria.ru/20260227/mostovoy-2077293726.html
мексика
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62012/07/620120726_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_739d60a375308ef450e23472b70fab2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
мексика, клаудия шейнбаум, дельфин
Футбол, Мексика, Клаудия Шейнбаум, Дельфин
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Мексику

Кубок ЧМ-2026 по футболу доставили в Мексику

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Кубок чемпионата мира по футболу 2026 года привезли в Мексику, церемония его встречи прошла в международном аэропорту имени Фелипе Анхелеса, сообщили в МИД страны.
"Мексика готова принять гостей со всех уголков мира с теплотой, организованностью, безопасностью и уважением. Мексика - это страна, которая действует через институты, живет в условиях правового государства, которое укрепляется каждый день под руководством президента Клаудии Шейнбаум", - заявил министр иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте в ходе церемонии в столичном аэропорту.
Кубок провезут по различным городам страны, где болельщики смогут увидеть его перед стартом турнира, который пройдет в Мексике, США и Канаде в июне и июле.
В торжественной встрече в Мехико приняли участие губернатор штата Мехико Дельфина Гомес, посол США в Мексике Рональд Джонсон, представитель посольства Канады в Мексике Сьюзан Переверзоф, представитель правительства Мексики по организации турнира Габриела Куэвас, а также бывшие футболисты Уго Санчес и Роберто Айяла.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"По-футбольному чистый гол": Мостовой высказался о скандале в игре "Зенита"
Вчера, 22:08
 
ФутболМексикаКлаудия ШейнбаумДельфин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала