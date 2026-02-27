В Московском зоопарке рассказали о первой спячке медведя Васи

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спячка гималайского медведя Васи, который впервые этой зимой уснул в Московском зоопарке, проходит хорошо, рассказала РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Гендиректор отметила, что зоологи парка очень радовались, когда медведь впал в спячку, потому что Бабуля и Фаня - гималайские медведи - сразу заснули, а Вася - нет.