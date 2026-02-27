Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке рассказали о первой спячке медведя Васи
Хорошие новости
 
22:15 27.02.2026
В Московском зоопарке рассказали о первой спячке медведя Васи
В Московском зоопарке рассказали о первой спячке медведя Васи
В Московском зоопарке рассказали о первой спячке медведя Васи
Спячка гималайского медведя Васи, который впервые этой зимой уснул в Московском зоопарке, проходит хорошо, рассказала РИА Новости генеральный директор...
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
2026
Новости
светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали о первой спячке медведя Васи

РИА Новости: спячка медведя Васи в Московском зоопарке проходит хорошо

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыГималайский медведь Вася из Московского зоопарка
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спячка гималайского медведя Васи, который впервые этой зимой уснул в Московском зоопарке, проходит хорошо, рассказала РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Медведь Вася впервые впал в спячку в конце декабря 2025 года. Он один из троих истощенных гималайских медведей, которые поступили в 2022 году в Московский зоопарк после изъятия у контрабандистов.
«
"Спит, всё хорошо", - сказала Акулова, отвечая на вопрос РИА Новости, как проходит спячка Васи.
Гендиректор отметила, что зоологи парка очень радовались, когда медведь впал в спячку, потому что Бабуля и Фаня - гималайские медведи - сразу заснули, а Вася - нет.
"Для нас это большое счастье, что он первый раз залёг в спячку. Значит, всё нормально, реабилитация прошла хорошо", - заключила Акулова.
Хорошие новости
 
 
Заголовок открываемого материала