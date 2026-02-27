https://ria.ru/20260227/medved-2077220764.html
Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя
Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя - РИА Новости, 27.02.2026
Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя
Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь международного Дня белого медведя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь международного Дня белого медведя, передает корреспондент РИА Новости.
Международный день белого медведя ежегодно отмечается 27 февраля.
Белой медведице Айке подарили большой красный мяч, игрушку в форме рыбы, конфету и большую коробку мясными лакомствами внутри. Медведь Терпей получил также игрушку в форме рыбы и большую коробку с конфетой, в которых находилось мясо и кусочки рыбы. Айка и Терпей с удовольствием попробовали угощения на вкус.