Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя
16:56 27.02.2026 (обновлено: 16:59 27.02.2026)
Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя
Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь международного Дня белого медведя, передает корреспондент РИА Новости.
общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь Дня белого медведя

Медведям из Московского зоопарка подарили игрушки в честь Дня белого медведя

Белая медведица Айка в День полярного медведя в Московском зоопарке
Белая медведица Айка в День полярного медведя в Московском зоопарке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Белая медведица Айка в День полярного медведя в Московском зоопарке
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Медведям из Московского зоопарка вручили подарки в честь международного Дня белого медведя, передает корреспондент РИА Новости.
Международный день белого медведя ежегодно отмечается 27 февраля.
Белой медведице Айке подарили большой красный мяч, игрушку в форме рыбы, конфету и большую коробку мясными лакомствами внутри. Медведь Терпей получил также игрушку в форме рыбы и большую коробку с конфетой, в которых находилось мясо и кусочки рыбы. Айка и Терпей с удовольствием попробовали угощения на вкус.
Детеныши калимантанского безухого варана в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Московском зоопарке появились на свет редкие вараны
22 февраля, 13:53
 
Хорошие новости
 
 
