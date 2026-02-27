Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по математике
23:19 27.02.2026
Россияне завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по математике
Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали 17-й Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2026
россия, румыния, дмитрий чернышенко, образовательный центр "сириус"
Россия, Румыния, Дмитрий Чернышенко, Образовательный центр "Сириус"
Россияне завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по математике

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали 17-й Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Поздравляю нашу команду с достойными результатами на 17-й Международной олимпиаде по математике в Румынии. Российские школьники в очередной раз продемонстрировали крепкие знания и завоевали 4 медали – 2 золота и 2 серебра", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что сборная России выполняла задания в дистанционном формате на базе Образовательного центра "Сириус".
В столичном департаменте образования сообщили, что золото и серебро завоевали два московских одиннадцатиклассника.
"Romanian Master of Mathematics проводится с 2008 года. Задания турнира сопоставимы с Международной математической олимпиадой - одним из главных мировых состязаний для юных математиков. В течение двух дней участники решали нестандартные задачи, на каждый тур отводилось по 4,5 часа", - добавляется в сообщении.
Московские школьники, завоевавшие медали на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде
26 июля 2025, 21:22
 
Россия Румыния Дмитрий Чернышенко Образовательный центр "Сириус"
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
