Россияне завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по математике

В столичном департаменте образования сообщили, что золото и серебро завоевали два московских одиннадцатиклассника.

"Romanian Master of Mathematics проводится с 2008 года. Задания турнира сопоставимы с Международной математической олимпиадой - одним из главных мировых состязаний для юных математиков. В течение двух дней участники решали нестандартные задачи, на каждый тур отводилось по 4,5 часа", - добавляется в сообщении.