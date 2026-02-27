https://ria.ru/20260227/matematika-2077313127.html
Россияне завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по математике
Россияне завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по математике - РИА Новости, 27.02.2026
Россияне завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по математике
Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали 17-й Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали 17-й Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Поздравляю нашу команду с достойными результатами на 17-й Международной олимпиаде по математике в Румынии
. Российские школьники в очередной раз продемонстрировали крепкие знания и завоевали 4 медали – 2 золота и 2 серебра", - сказал Чернышенко
, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что сборная России
выполняла задания в дистанционном формате на базе Образовательного центра "Сириус
".
В столичном департаменте образования сообщили, что золото и серебро завоевали два московских одиннадцатиклассника.
"Romanian Master of Mathematics проводится с 2008 года. Задания турнира сопоставимы с Международной математической олимпиадой - одним из главных мировых состязаний для юных математиков. В течение двух дней участники решали нестандартные задачи, на каждый тур отводилось по 4,5 часа", - добавляется в сообщении.