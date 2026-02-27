Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/marafon-2077172358.html
В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу
В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу
Десятки тысяч израильтян в пятницу участвуют в тель-авивском ежегодном марафоне, улицы города в связи с этим закрыты для движения, передает корреспондент РИА... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T14:37:00+03:00
2026-02-27T14:37:00+03:00
в мире
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025015279_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_e537d845f9db3787080780c7fac17bac.jpg
https://ria.ru/20260127/zabeg-2070641886.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025015279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9247fcfb0481df10a2239b7128e8092c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, спорт
В мире, Спорт
В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу

В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за бегунов, участвующих в марафоне

© AP Photo / Ohad ZwigenbergВид на Тель-Авив, Израиль
Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вид на Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян в пятницу участвуют в тель-авивском ежегодном марафоне, улицы города в связи с этим закрыты для движения, передает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов, на забег зарегистрировались порядка 50 тысяч человек. Улицы города буквально заполонили бегуны, некоторые из них для усиления нагрузки тянут за собой маленьких детей на повозках. Вдоль маршрутов дежурит полиция и бригады скорой помощи.
Для участников были разработаны четыре маршрута - на 5 и на 10 километров, полумарафон длиной в 21 километр и марафон длиной в 42 километра. Марафонская дистанция растянулась от самой северной до самой южной точки Тель-Авива вдоль моря с забегом в центральные районы города.
В спортивном мероприятии также принимают участие многие выходцы из России.
Спортсмены на старте марафона Дорога жизни в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Ленинградской области состоялся марафон "Дорога жизни"
27 января, 20:35
 
В миреСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала