В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу
В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу
2026-02-27T14:37:00+03:00
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян в пятницу участвуют в тель-авивском ежегодном марафоне, улицы города в связи с этим закрыты для движения, передает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов, на забег зарегистрировались порядка 50 тысяч человек. Улицы города буквально заполонили бегуны, некоторые из них для усиления нагрузки тянут за собой маленьких детей на повозках. Вдоль маршрутов дежурит полиция и бригады скорой помощи.
Для участников были разработаны четыре маршрута - на 5 и на 10 километров, полумарафон длиной в 21 километр и марафон длиной в 42 километра. Марафонская дистанция растянулась от самой северной до самой южной точки Тель-Авива
вдоль моря с забегом в центральные районы города.
В спортивном мероприятии также принимают участие многие выходцы из России
.