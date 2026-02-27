В Тель-Авиве перекрыли дороги из-за марафона по бегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Десятки тысяч израильтян в пятницу участвуют в тель-авивском ежегодном марафоне, улицы города в связи с этим закрыты для движения, передает корреспондент РИА Новости.

По данным организаторов, на забег зарегистрировались порядка 50 тысяч человек. Улицы города буквально заполонили бегуны, некоторые из них для усиления нагрузки тянут за собой маленьких детей на повозках. Вдоль маршрутов дежурит полиция и бригады скорой помощи.