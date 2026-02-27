Кожевников оценил, сколько Малкин еще может отыграть в "Питтсбурге"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что 39-летний форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин еще как минимум один сезон способен отыграть в команде.

Малкин в четверг отметился двумя результативными передачами в победном матче с "Нью-Джерси" (4:1). На счету форварда стало 1392 очка (527 шайб + 865 голевых передач) в карьере в НХЛ, россиянин вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории лиги. Контракт Малкина с "пингвинами" истекает летом.

"Женя вовремя уехал в НХЛ. Да он и в 18 лет был готов уехать. Да, его придержали в "Магнитке", но кому хочется отпускать явного лидера? Никому. Ну поморозили его немного, и все равно он стал великим", - сказал Кожевников.