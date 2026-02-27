Рейтинг@Mail.ru
Кожевников оценил, сколько Малкин еще может отыграть в "Питтсбурге"
Хоккей
 
12:25 27.02.2026
Кожевников оценил, сколько Малкин еще может отыграть в "Питтсбурге"
Кожевников оценил, сколько Малкин еще может отыграть в "Питтсбурге" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Кожевников оценил, сколько Малкин еще может отыграть в "Питтсбурге"
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что 39-летний форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз"... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
хоккей
спорт
евгений малкин
александр кожевников
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://ria.ru/20260227/malkin-2077101777.html
Кожевников оценил, сколько Малкин еще может отыграть в "Питтсбурге"

Кожевников: Малкин еще как минимум один сезон может отыграть в "Питтсбурге"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что 39-летний форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин еще как минимум один сезон способен отыграть в команде.
Малкин в четверг отметился двумя результативными передачами в победном матче с "Нью-Джерси" (4:1). На счету форварда стало 1392 очка (527 шайб + 865 голевых передач) в карьере в НХЛ, россиянин вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории лиги. Контракт Малкина с "пингвинами" истекает летом.
"Женя вовремя уехал в НХЛ. Да он и в 18 лет был готов уехать. Да, его придержали в "Магнитке", но кому хочется отпускать явного лидера? Никому. Ну поморозили его немного, и все равно он стал великим", - сказал Кожевников.
"Он еще может играть и играть. Как минимум один сезон то точно. А то и два-три, но все ведь зависит от генетики. Он сам решит. Главное – чтобы в этом возрасте не было какой-нибудь серьезной травмы", - добавил собеседник агентства.
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Более разноплановый": Кожевников сравнил Малкина и Овечкина
Вчера, 11:46
 
Евгений МалкинАлександр КожевниковПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
