"Более разноплановый": Кожевников сравнил Малкина и Овечкина
Хоккей
 
11:46 27.02.2026
"Более разноплановый": Кожевников сравнил Малкина и Овечкина
"Более разноплановый": Кожевников сравнил Малкина и Овечкина - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Более разноплановый": Кожевников сравнил Малкина и Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
хоккей
спорт
александр овечкин
александр кожевников
евгений малкин
питтсбург пингвинз
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
2026
Новости
"Более разноплановый": Кожевников сравнил Малкина и Овечкина

Кожевников: Малкин более разноплановый хоккеист, чем Овечкин, но оба легенды

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин является более разносторонним игроком, чем нападающий "Вашингтона Кэпиталз" Александр Овечкин, но оба спортсмена являются мировыми легендами.
Малкин в четверг отметился двумя результативными передачами в победном матче с "Нью-Джерси" (4:1). На счету форварда стало 1392 результативных балла (527 шайб и 865 голевых передач), россиянин вошел в топ-25 самых результативных игроков в истории Национальной хоккейной лиги. Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги.
"Саша и Женя - великие игроки. Но если Овечкин чистый бомбардир, то Женя более разносторонний игрок, он не только отдает передачи, но и забивает сам. А Саша – просто голевая машина. Они разные, но оба очень хорошие. Это две наши глыбы, два наших великих игрока", - сказал Кожевников.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Победное возвращение Овечкина: "Вашингтон" очень хочет спасти сезон
26 февраля, 06:35
 
