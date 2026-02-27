"Более разноплановый": Кожевников сравнил Малкина и Овечкина

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин является более разносторонним игроком, чем нападающий "Вашингтона Кэпиталз" Александр Овечкин, но оба спортсмена являются мировыми легендами.