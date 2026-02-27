Супруги Макрон снова попали под каток критики: "Полное безумие!"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новые подозрения вспыхнули вокруг президентской четы Франции. Очередное действие Брижит публика восприняла отнюдь не однозначно, а подтверждения теориям нашли даже в файлах Эпштейна.

Смогут ли Макроны спасти свою репутацию? Или покинут Елисейский дворец?

"Девяносто миллиардов и полное безумие"

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо не скрывает возмущения действиями президента. В соцсети Х он обрушился на Макрона после его заявления о новом кредите Украине в размере 90 миллиардов евро и 20-м пакете санкций против России.

"Макрон в полном безумии!" — написал политик. По словам Филиппо, французский лидер действует против интересов собственных граждан и делает вид, что вето Венгрии ничего не значит.

Очередной неловкий эпизод произошел во время визита президентской четы в Индию с 17 по 19 февраля. На видеокадрах из аэропорта заметно, как Эммануэль Макрон внезапно скрылся в салоне, оставив супругу одну перед открытым проемом.

Брижит несколько мгновений стояла в неловком ожидании, затем обратилась к члену экипажа, и только спустя некоторое время президент вернулся, после чего они наконец начали спуск по трапу.

Первая леди — абьюзер

© AP Photo / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит © AP Photo / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит

Годом ранее, в мае 2025-го, во время визита во Вьетнам журналисты засняли другой момент, вызвавший бурные споры. На видео заметно, как первая леди Франции наносит удар мужу по щеке.

Мнения разделились: проправительственные французские издания поспешили объяснить это шутливой игрой супругов. Другие же усмотрели в этом вполне реальную пощечину, от силы которой Макрон едва не потерял равновесие.

В январе Макрон напугал французов своим внешним видом. Выступая перед военными, он появился с залитым кровью глазом. Президент попытался отшутиться, заявив, что это "совершенно безобидно" и стоит воспринимать как отсылку к "глазу тигра".

Елисейский дворец поспешил успокоить общественность, сообщив , что причиной стал разрыв небольшого кровеносного сосуда.

Социальные сети захлестнула волна конспирологических теорий. Пользователи начали выдвигать свои предположения. Одной из самых популярных версий стало... домашнее насилие со стороны его жены Брижит.

"Просто нравятся пощечины"

Впрочем, сейчас назревает и новый скандал. Из материалов по делу Эпштейна стало известно, что Макрону "нравятся пощечины".

В обнародованных документах Минюста США по делу Джеффри Эпштейна обнаружилась переписка финансиста, в которой он позволил себе весьма вольные комментарии о президенте Франции Эммануэле Макроне.

© Соцсети Президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги Брижит © Соцсети Президент Франции Эммануэль Макрон получает удар в лицо от своей супруги Брижит

Изучив материалы, РИА Новости выяснило: миллиардер предположил , что французскому лидеру могут быть по вкусу не только политические поражения.

Так, 26 мая 2019 года Эпштейн написал неизвестному собеседнику: "Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния?" И тут же добавил многозначительную фразу: "Мои немцы сказали, что это было пощечиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось".

Правда, проверить, имел ли финансист в виду буквальный смысл или лишь политическую метафору, теперь уже невозможно.

Грязные скандалы

Но обсуждают не только "пощечины". Украинская телеведущая Лидия Таран обратила внимание на состояние окон президентской резиденции. По ее словам, они были настолько грязные, что сквозь них невозможно разглядеть происходящее на улице.

"Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?" — иронично заметила Таран.

Куда более серьезный удар по репутации первой леди нанесла запись, на которой она позволяет себе грубые выражения в адрес феминисток, пытавшихся сорвать концерт комика Ари Абиттана. Против артиста в 2021 году было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, которое закрыли спустя три года.

Когда Абиттан за кулисами признался первой леди, что ему страшно, что дамы могут прийти и сорвать его выступление, Брижит со смехом ответила : "Если эти мерзкие женщины здесь, мы их выгоним". Фраза моментально разлетелась по соцсетям и вызвала шквал возмущения.

Официальный представитель французского кабмина Мод Брежон попыталась защитить первую леди, но ее аргументация лишь подлила масла в огонь.

Актриса Жюдит Годреш, лидер движения #MeToo во Франции, лидер "зеленых" Марин Тонделье и евродепутат Манон Обри высказались жестко, не скрывая своей антипатии к президентской семье.

"Мы начали с того, что права женщин объявили важной задачей президентского срока, а кончилось все оскорблениями в их адрес. Пора супругам Макрон уходить", — написала Обри.

Мадам или месье?

Наиболее серьезный вызов для четы Макрон — противостояние с американской журналисткой Кэндис Оуэнс , которая поставила под сомнение половую принадлежность Брижит.

Супруги Макрон подали в суд и добиваются возмещения ущерба. Их адвокат Тома Клэр заявил о готовности лично приехать в США и предоставить фото и "научные" доказательства того, что Брижит родилась женщиной. Оуэнс в ответ заявила: "США — не Европа, и у нас есть свобода слова", добавив, что французские адвокаты "не заткнут ей рот".