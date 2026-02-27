Рейтинг@Mail.ru
В Магнитогорске начали строить многопрофильный медицинский центр - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
14:14 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/magnitogorsk-2077153724.html
В Магнитогорске начали строить многопрофильный медицинский центр
В Магнитогорске начали строить многопрофильный медицинский центр - РИА Новости, 27.02.2026
В Магнитогорске начали строить многопрофильный медицинский центр
Строительство многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра из пяти корпусов, общая площадь которого составит более 55 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:14:00+03:00
2026-02-27T14:14:00+03:00
челябинская область
магнитогорск
челябинская область
алексей текслер
сергей чемезов
виктор рашников
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077152471_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_09e309dc3a999934984eafc07ca8960f.jpg
https://ria.ru/20251209/muzey-2060760083.html
https://ria.ru/20251028/bolnitsa-2051141699.html
магнитогорск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077152471_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1d62965cce8e5d2462900537f4139d8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магнитогорск, челябинская область, алексей текслер, сергей чемезов, виктор рашников, ростех
Челябинская область, Магнитогорск, Челябинская область, Алексей Текслер, Сергей Чемезов, Виктор Рашников, Ростех
В Магнитогорске начали строить многопрофильный медицинский центр

В Магнитогорске началось строительство высокотехнологичного медицинского центра

© Фото : Правительство Челябинской области/TelegramГубернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и представитель госкорпорации "Ростех", гендиректор АО "ВО "Тяжпромэкспорт" Сергей Егоров
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и представитель госкорпорации Ростех, гендиректор АО ВО Тяжпромэкспорт Сергей Егоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Правительство Челябинской области/Telegram
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и представитель госкорпорации "Ростех", гендиректор АО "ВО "Тяжпромэкспорт" Сергей Егоров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев - РИА Новости. Строительство многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра из пяти корпусов, общая площадь которого составит более 55 тысяч квадратных метров, стартовало в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
В пятницу состоялась церемония закладки памятного постамента, символизирующая старт строительства, в мероприятии приняли участие глава региона Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и представитель госкорпорации "Ростех", гендиректор АО "ВО "Тяжпромэкспорт" Сергей Егоров.
© Фото : Правительство Челябинской области/TelegramНачало строительства многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра из пяти корпусов в Челябинской области
Начало строительства многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра из пяти корпусов в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Правительство Челябинской области/Telegram
Начало строительства многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра из пяти корпусов в Челябинской области
"Мы дали старт строительству многопрофильного медицинского центра. Он позволит существенно улучшить инфраструктуру здравоохранения Магнитогорска. Центр не только повысит качество здравоохранения. С учётом самой современной медицинской базы фактически он станет и научным центром, который позволит применять самые современные медицинские технологии. Решение о строительстве было принято нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера.
По данным пресс-службы, комплекс общей площадью более 55 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти корпусов, в том числе двух семиэтажных стационаров почти на 500 коек.
Музей Специальной военной операции в Челябинске - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Челябинске отрыли посвященный СВО музей
9 декабря 2025, 11:11
При проектировании нового медицинского учреждения учтены современные требования к доступности среды для людей с различной мобильностью, а также к безопасности пациентов, уточняется в сообщении. Архитектурное решение предполагает соединение всех корпусов единой транспортно‑коммуникационной галереей - это обеспечит эффективную логистику, быстрое перемещение персонала и пациентов, а также слаженную работу диагностических и лечебных подразделений, поясняется в сообщении.
Стационар нового центра будет включать отделения реанимации и интенсивной терапии, диагностический блок, консультативно‑поликлинические подразделения, отмечает пресс-служба.
Как отметил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, большой опыт внедрения сложных проектных и технологических решений, которые потребуются для строительства этого объекта, накоплен компанией "Тяжпромэкспорт", входящей в госкорпорацию "Ростех". "Убежден, что этот социально значимый проект в сфере здравоохранения будет успешно реализован на благо повышения уровня и качества жизни жителей Магнитогорска", - отмечается в поздравительном адресе Чемезова, который цитирует пресс-служба.
По данным минздрава региона, мощности нового медицинского центра - 494 койки, включая 24 реанимационных, преимущественно это будут маломестные палаты – для повышения комфорта и снижения стресса пациентов. Также в центре будет широкая специализация: кардиология, неврология, хирургия (торакальная, гнойная, челюстно-лицевая), травматология, гинекология и другие направления.
Как отмечала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская, создание нового многопрофильного центра – это не просто модернизация инфраструктуры, а новый уровень оказания медицинской помощи. "Особое значение имеет централизация всех хирургических отделений города в одном месте – это настоящая квинтэссенция хирургической помощи, которая позволит оптимизировать логистику, сократить время диагностики и лечения, а также повысить эффективность взаимодействия специалистов. Кроме того, увеличение доли маломестных палат – важный шаг в сторону пациентоориентированности. Современные исследования подтверждают, что такие условия снижают риск внутрибольничных инфекций, минимизируют стресс пациентов и ускоряют восстановление. Это особенно важно для послеоперационных больных и пациентов, требующих длительного лечения", - цитирует пресс-служба минздрава региона слова Колчинской.
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
На Урале идет строительство крупнейшего корпуса детской больницы
28 октября 2025, 12:29
 
Челябинская областьМагнитогорскЧелябинская областьАлексей ТекслерСергей ЧемезовВиктор РашниковРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала