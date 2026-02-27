В Магнитогорске начали строить многопрофильный медицинский центр

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев - РИА Новости. Строительство многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра из пяти корпусов, общая площадь которого составит более 55 тысяч квадратных метров, стартовало в городе Магнитогорск Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

В пятницу состоялась церемония закладки памятного постамента, символизирующая старт строительства, в мероприятии приняли участие глава региона Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и представитель госкорпорации "Ростех", гендиректор АО "ВО "Тяжпромэкспорт" Сергей Егоров.

© Фото : Правительство Челябинской области/Telegram Начало строительства многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра из пяти корпусов в Челябинской области © Фото : Правительство Челябинской области/Telegram Начало строительства многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра из пяти корпусов в Челябинской области

"Мы дали старт строительству многопрофильного медицинского центра. Он позволит существенно улучшить инфраструктуру здравоохранения Магнитогорска. Центр не только повысит качество здравоохранения. С учётом самой современной медицинской базы фактически он станет и научным центром, который позволит применять самые современные медицинские технологии. Решение о строительстве было принято нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера.

По данным пресс-службы, комплекс общей площадью более 55 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти корпусов, в том числе двух семиэтажных стационаров почти на 500 коек.

При проектировании нового медицинского учреждения учтены современные требования к доступности среды для людей с различной мобильностью, а также к безопасности пациентов, уточняется в сообщении. Архитектурное решение предполагает соединение всех корпусов единой транспортно‑коммуникационной галереей - это обеспечит эффективную логистику, быстрое перемещение персонала и пациентов, а также слаженную работу диагностических и лечебных подразделений, поясняется в сообщении.

Стационар нового центра будет включать отделения реанимации и интенсивной терапии, диагностический блок, консультативно‑поликлинические подразделения, отмечает пресс-служба.

Как отметил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, большой опыт внедрения сложных проектных и технологических решений, которые потребуются для строительства этого объекта, накоплен компанией "Тяжпромэкспорт", входящей в госкорпорацию "Ростех". "Убежден, что этот социально значимый проект в сфере здравоохранения будет успешно реализован на благо повышения уровня и качества жизни жителей Магнитогорска", - отмечается в поздравительном адресе Чемезова, который цитирует пресс-служба.

По данным минздрава региона, мощности нового медицинского центра - 494 койки, включая 24 реанимационных, преимущественно это будут маломестные палаты – для повышения комфорта и снижения стресса пациентов. Также в центре будет широкая специализация: кардиология, неврология, хирургия (торакальная, гнойная, челюстно-лицевая), травматология, гинекология и другие направления.