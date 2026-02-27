Магнитные бури в марте 2026: расписание и прогноз

МОСКВА – РИА Новости. Магнитные бури в марте 2026 года могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей и стать причиной перебоев в работе техники. Календарь магнитных бурь на месяц – в материале РИА Новости.

Магнитные бури в марте

На геомагнитную обстановку влияют различные процессы, происходящие на Солнце. Вспышки и выбросы солнечного ветра достигают магнитного поля Земли, вызывая тем самым рост геомагнитной активности. Чем мощнее выбросы и выше скорость солнечного ветра, тем сильнее колебания магнитосферы.

Интенсивность геомагнитной активности оценивают по Kp-индексу от 0 до 9.

N1 (Kp < 4) – спокойное состояние

N2 (Kp = 4) – повышенная активность

G1 (Kp = 5) – слабая магнитная буря

G2 и выше – умеренные и сильные магнитные бури

Преимущественно март 2026 года пройдет спокойно. Самый заметный всплеск ожидается только 13 марта (уровень G1). 19-20 марта ожидается уровень N2 (Kp ≈ 4), однако буря не прогнозируется.

В остальные дни месяца индекс геомагнитной активности не превысит уровня умеренных значений.

Расписание магнитных бурь на март по дням и часам

Представляем календарь на месяц с ориентировочными данными по геомагнитной активности. В течение месяца прогноз может корректироваться.

Период Пиковое время (по МСК) Kp-индекс Характеристика 1–12 марта Разные часы 1-3 Спокойное состояние 13 марта Дневные часы 5 (G1) Слабая магнитная буря 14–20 марта Разные часы 2-4 Небольшие возмущения 21–31 марта Разные часы 1-3 Спокойная геомагнитная активность

График магнитных бурь на март по городам

Учитывайте, что пики магнитных бурь рассчитываются по московскому времени. Для регионов других часовых поясов тайминг будет разным.

Город Пояс Пик (13 марта) Калининград MSK–1 05:00 – 14:00 Москва, Казань MSK 06:00 – 15:00 Самара, Саратов MSK+1 07:00 – 16:00 Екатеринбург, Тюмень MSK+2 08:00 – 17:00 Омск MSK+3 09:00 – 18:00 Новосибирск, Томск MSK+4 10:00 – 19:00 Иркутск MSK+5 11:00 – 20:00 Владивосток MSK+7 13:00 – 22:00

Как пережить периоды геомагнитной активности

Повышенная геомагнитная активность может влиять на самочувствие не только метеозависимых людей. Нередко даже здоровые люди отмечают появление головных болей, слабость, скачки давления и нарушение сна.

Чтобы снизить влияние геомагнитной активности, в эти дни рекомендуется:

избегать избыточных нагрузок

пить достаточное количество жидкости

сократить потребление кофеина и алкоголя

избегать стрессовых ситуаций

постараться проводить больше времени на свежем воздухе

соблюдать режим сна, отказаться от использования гаджетов перед сном