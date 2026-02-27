Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури в марте 2026: расписание на месяц по дням и часам
27.02.2026
Магнитные бури в марте 2026: расписание и прогноз
Магнитные бури в марте 2026 года: публикуем прогноз, календарь геомагнитной активности, расписание по дням и часам и график для регионов России.
2026-02-27T22:31:00+03:00
2026-02-27T22:31:00+03:00
2026
Вспышки на Солнце

Магнитные бури в марте 2026: расписание и прогноз

Оглавление
МОСКВА – РИА Новости. Магнитные бури в марте 2026 года могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей и стать причиной перебоев в работе техники. Календарь магнитных бурь на месяц – в материале РИА Новости.
Прогноз магнитных бурь в марте 2026 годаПрогноз магнитных бурь в марте 2026 года

Магнитные бури в марте

На геомагнитную обстановку влияют различные процессы, происходящие на Солнце. Вспышки и выбросы солнечного ветра достигают магнитного поля Земли, вызывая тем самым рост геомагнитной активности. Чем мощнее выбросы и выше скорость солнечного ветра, тем сильнее колебания магнитосферы.
Интенсивность геомагнитной активности оценивают по Kp-индексу от 0 до 9.
  • N1 (Kp < 4) – спокойное состояние
  • N2 (Kp = 4) – повышенная активность
  • G1 (Kp = 5) – слабая магнитная буря
  • G2 и выше – умеренные и сильные магнитные бури
Преимущественно март 2026 года пройдет спокойно. Самый заметный всплеск ожидается только 13 марта (уровень G1). 19-20 марта ожидается уровень N2 (Kp ≈ 4), однако буря не прогнозируется.
В остальные дни месяца индекс геомагнитной активности не превысит уровня умеренных значений.

Расписание магнитных бурь на март по дням и часам

Представляем календарь на месяц с ориентировочными данными по геомагнитной активности. В течение месяца прогноз может корректироваться.

Период

Пиковое время (по МСК)

Kp-индекс

Характеристика

1–12 марта

Разные часы

1-3

Спокойное состояние

13 марта

Дневные часы

5 (G1)

Слабая магнитная буря

14–20 марта

Разные часы

2-4

Небольшие возмущения

21–31 марта

Разные часы

1-3

Спокойная геомагнитная активность

График магнитных бурь на март по городам

Учитывайте, что пики магнитных бурь рассчитываются по московскому времени. Для регионов других часовых поясов тайминг будет разным.

Город

Пояс

Пик (13 марта)

Калининград

MSK–1

05:00 – 14:00

Москва, Казань

MSK

06:00 – 15:00

Самара, Саратов

MSK+1

07:00 – 16:00

Екатеринбург, Тюмень

MSK+2

08:00 – 17:00

Омск

MSK+3

09:00 – 18:00

Новосибирск, Томск

MSK+4

10:00 – 19:00

Иркутск

MSK+5

11:00 – 20:00

Владивосток

MSK+7

13:00 – 22:00

Как пережить периоды геомагнитной активности

Повышенная геомагнитная активность может влиять на самочувствие не только метеозависимых людей. Нередко даже здоровые люди отмечают появление головных болей, слабость, скачки давления и нарушение сна.
Чтобы снизить влияние геомагнитной активности, в эти дни рекомендуется:
  • избегать избыточных нагрузок
  • пить достаточное количество жидкости
  • сократить потребление кофеина и алкоголя
  • избегать стрессовых ситуаций
  • постараться проводить больше времени на свежем воздухе
  • соблюдать режим сна, отказаться от использования гаджетов перед сном
Важно помнить, что не все люди подвержены воздействию магнитных бурь. В большинстве случаев подобные умеренные изменения проходят незаметно. В случае появления нетипичных и ярко выраженных симптомов стоит обратиться к специалисту.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
26 февраля, 12:25
 
Вспышки на Солнце
 
 
