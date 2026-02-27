https://ria.ru/20260227/london-2077288457.html
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол
Лондон и его союзники создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса, на самом деле они хотят их затруднить,... РИА Новости, 27.02.2026
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол
Посол РФ в Британии Келин: Лондон хочет затруднить переговоры по Украине