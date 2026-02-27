Рейтинг@Mail.ru
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 27.02.2026
21:22 27.02.2026
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол
в мире, россия, лондон, сша, андрей келин, владимир мединский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Лондон, США, Андрей Келин, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол

Посол РФ в Британии Келин: Лондон хочет затруднить переговоры по Украине

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лондон и его союзники создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса, на самом деле они хотят их затруднить, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Лондон и его союзники сейчас создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах. Добиваются они этого исключительно для того, чтобы затруднить переговоры и затормозить их", - сказал Келин ИС "Вести".
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад
Вчера, 14:49
 
