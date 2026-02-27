Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Доходы "Ливерпуля" по итогам сезона-2024/25, в котором команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), превысили 700 миллионов фунтов стерлингов (около 943 млн долларов), сообщается на сайте футбольного клуба.

Выручка от медиаправ увеличилась на 60 млн фунтов стерлингов и составила 264 млн. Доходы от матчей выросли на 14 млн и достигли 116 млн, а выручка от коммерческой деятельности увеличилась на 15 млн (итоговая сумма - 323 млн). При этом административные расходы выросли на 57 млн и составили 657 млн, а расходы на персонал увеличились на 42 млн (428 млн).