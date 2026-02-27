Рейтинг@Mail.ru
Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов
Футбол
 
14:51 27.02.2026
Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов
Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов
Доходы "Ливерпуля" по итогам сезона-2024/25, в котором команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), превысили 700 миллионов фунтов стерлингов (около 943 млн... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
футбол
спорт
deloitte
nielsen
английская премьер-лига (апл)
ливерпуль
лига чемпионов уефа
спорт, deloitte, nielsen, английская премьер-лига (апл), ливерпуль, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Deloitte, Nielsen, Английская премьер-лига (АПЛ), Ливерпуль, Лига чемпионов УЕФА
Доходы "Ливерпуля" составили рекордные 700 миллионов фунтов

Доходы "Ливерпуля" по итогам сезона-2024/25 превысили 700 млн фунтов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБолельщики "Ливерпуля"
Болельщики Ливерпуля - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Болельщики "Ливерпуля". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Доходы "Ливерпуля" по итогам сезона-2024/25, в котором команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), превысили 700 миллионов фунтов стерлингов (около 943 млн долларов), сообщается на сайте футбольного клуба.
Годовой финансовый отчетный период завершился 31 мая 2025 года. Доходы клуба увеличились на 89 млн фунтов в сравнении с предыдущим финансовым годом. Согласно рейтингу консалтинговой компании Deloitte, "Ливерпуль" занял лидирующую позицию по доходам среди клубов АПЛ. Прибыль "красных" после налогообложения достигла 8 млн фунтов.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"ПСЖ" Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера, 14:17
Выручка от медиаправ увеличилась на 60 млн фунтов стерлингов и составила 264 млн. Доходы от матчей выросли на 14 млн и достигли 116 млн, а выручка от коммерческой деятельности увеличилась на 15 млн (итоговая сумма - 323 млн). При этом административные расходы выросли на 57 млн и составили 657 млн, а расходы на персонал увеличились на 42 млн (428 млн).
Также отмечается, что "Ливерпуль" стал самым просматриваемым английским клубом в сезоне-2024/25 во всех турнирах. По данным аналитической компании Nielsen, глобальная телеаудитория матчей команды суммарно превысила 588 млн зрителей. За отчетный период клуб также сгенерировал 1,7 млрд взаимодействий в социальных сетях.
По итогам сезона-2024/25 "Ливерпуль" стал чемпионом АПЛ, дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, а также вышел в финал Кубка английской лиги и четвертый раунд Кубка страны.
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Непомнящий рассказал, за что любит РПЛ
Вчера, 14:00
 
