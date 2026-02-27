В Липецке мать подозревают в покушении на убийство детей

БРЯНСК, 27 фев – РИА Новости. Женщину подозревают в покушении на убийство двух малолетних детей при помощи лекарств в Липецке, угрозы здоровью потерпевших нет, сообщает СУ СК по Липецкой области в своем канале в Max.
"По версии следствия, 26 февраля 2026 года подозреваемая, воспитывающая двух детей 8 и 5 лет, дала им лекарственные препараты с седативным и противосудорожным действием… с целью совершения убийства", - говорится в заявлении ведомства.
Как уточнили следователи, преступление не было доведено до конца. Подозреваемая, которая также приняла лекарства, рассказала о произошедшем соседке, а та вызвала медиков.
"Дети и мать были госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью не имеется", - рассказали в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а, в", ч. 2 ст. 105 УК РФ).
