В Липецке мать подозревают в покушении на убийство детей
19:35 27.02.2026
В Липецке мать подозревают в покушении на убийство детей
В Липецке мать подозревают в покушении на убийство детей - РИА Новости, 27.02.2026
В Липецке мать подозревают в покушении на убийство детей
Женщину подозревают в покушении на убийство двух малолетних детей при помощи лекарств в Липецке, угрозы здоровью потерпевших нет, сообщает СУ СК по Липецкой... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:35:00+03:00
2026-02-27T19:35:00+03:00
происшествия
липецк
липецкая область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
липецк
липецкая область
россия
происшествия, липецк, липецкая область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецк, Липецкая область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Липецке мать подозревают в покушении на убийство детей

В Липецке мать подозревают в покушении на убийство двух малолетних детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 27 фев – РИА Новости. Женщину подозревают в покушении на убийство двух малолетних детей при помощи лекарств в Липецке, угрозы здоровью потерпевших нет, сообщает СУ СК по Липецкой области в своем канале в Max.
"По версии следствия, 26 февраля 2026 года подозреваемая, воспитывающая двух детей 8 и 5 лет, дала им лекарственные препараты с седативным и противосудорожным действием… с целью совершения убийства", - говорится в заявлении ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Приангарье возбудили дело после убийства двоих детей
3 января, 17:07
Как уточнили следователи, преступление не было доведено до конца. Подозреваемая, которая также приняла лекарства, рассказала о произошедшем соседке, а та вызвала медиков.
"Дети и мать были госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью не имеется", - рассказали в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а, в", ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Жительница Иркутска, задержанная по подозрению в убийстве двух своих малолетних детей - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Омбудсмен рассказала о семье, где мать заподозрили в убийстве детей
29 декабря 2025, 11:49
 
ПроисшествияЛипецкЛипецкая областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
