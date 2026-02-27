Защита экс-главы совета директоров "Локомотива" не обжалует приговор

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 фев - РИА Новости. Защита бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова не будет обжаловать приговор по делу о подстрекательстве к убийству, сообщил РИА Новости один из адвокатов фигуранта.