Защита экс-главы совета директоров "Локомотива" не обжалует приговор

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 фев - РИА Новости. Защита бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова не будет обжаловать приговор по делу о подстрекательстве к убийству, сообщил РИА Новости один из адвокатов фигуранта.
"Обжаловать не будем, считаем приговор законным", - сказал собеседник агентства.
При этом, по словам защитника, это никак не связано с тем, чтобы решение быстрее вступило в силу и Липатов смог заключить контракт с Минобороны РФ. "Будем действовать в рамках предусмотренных законом процедур, каких-либо предварительных договоренностей по поводу контракта нет. Он в ходе заседания открыто говорил, что хочет пойти на СВО, в этом смысле ничего не изменилось", - подчеркнул адвокат.
Сегодня Одинцовский горсуд Подмосковья приговорил Липатова к 10 годам колонии строгого режима по делу о подстрекательстве к убийству.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Липатов обвиняется в том, что из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили из пистолета в 2002 году, когда он возвращался в загородный дом в дачном кооперативе "Аграрник" в Одинцовском районе Московской области.
Вину Липатов полностью признал и принес извинения семье Фоминова.
Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку
26 февраля, 15:42