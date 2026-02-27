Ликсутов: Москва участвует в постройке скоростной магистрали до Петербурга

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Столица принимает активное участие в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



По его словам, московские разработки для сферы транспорта находят применение не только в городе, но и в других регионах России. Так, промкомпании создают решения для новой ВСМ. Например, резидент ОЭЗ "Технополис Москва" импортозаместил комплектующие для тягового электропривода поездов, а кабельный завод — специальный провод для надежности контактной сети.



Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о том, что город производит для транспортной отрасли. Мэр отметил инновации для повышения комфорта водителей и пассажиров: современное освещение, дорожные знаки, интеллектуальные системы управления светофорами.



"Москва принимает активное участие в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Этот масштабный инфраструктурный проект президента России Владимира Путина сократит время в пути между столицами до чуть более двух часов и свяжет крупнейшие экономические центры, повысив качество жизни примерно 40 миллионов человек. В создании ВСМ заняты и предприятия города", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.



Он добавил, что резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал важный компонент тягового электропривода. Во втором квартале этого года компания планирует запустить серийное производство конденсаторов для поездов ВСМ. Это закроет крайне необходимый вопрос в цепочке импортозамещения тягового электрооборудования.



Это решение создано компанией "Нюкон Энерджи" и полностью соответствует мировым аналогам по всем критическим техническим параметрам. В конце прошлого года тяговый электропривод для поездов ВСМ с московским конденсатором успешно прошел испытания. При этом его масса снижена на 5%, что обеспечивает более высокую энергоэффективность, чем у импортных аналогов.



Это существенное преимущество, потому что устройство, которое служит "щитом" для всей электротехнической системы, является ее наиболее уязвимым компонентом. Резидент внес ключевой вклад в технологический суверенитет отечественного транспорта.



Кроме того, в проекте ВСМ принимает участие московский "Завод Москабель". Данное предприятие поставляет продукцию для контактной сети — специальный фасонный однопроволочный провод. Это технологически сложное изделие, которое предназначено для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок и интенсивного движения поездов. Оно поможет обеспечить устойчивость системы на случай аварии.



Генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков подчеркнул, что предприятие проводит научную и инженерную работу, создает продукты, способные работать на сверхсложных и сверхскоростных участках. ВСМ — это движение до 400 километров в час, и каждая деталь инфраструктуры должна быть безупречной.



Он отметил, что в основе философии предприятия — технологическое развитие и клиентоориентированность. Ранее были поставки 100 тонн медного несущего троса для строительства железнодорожной линии Сочи — Адлер к Олимпиаде 2014 года. На данный момент компания вновь участвует в реализации проекта федерального масштаба.



Однако технология производства кабеля для ВСМ была оптимизирована с применением алгоритмов ИИ. Это позволило достичь показателей механической прочности, обеспечивающих устойчивую эксплуатацию инфраструктуры при движении поездов со скоростью до 400 километров в час.



Ранее Ликсутов указывал, что московские предприятия сферы машиностроения нарастили производство машин и оборудования на 40,5% с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.