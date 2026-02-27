Рейтинг@Mail.ru
Квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка
27.02.2026
22:15 27.02.2026
Квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка
Квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка - РИА Новости, 27.02.2026
Квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка
Элитная квартира бывшей жены Тимура Иванова в центре Москвы находится в ипотеке у банка, по заявлению которого бывший замминистра обороны был признан банкротом, РИА Новости, 27.02.2026
москва
москва, тимур иванов, московский городской суд, происшествия
Москва, Тимур Иванов, Московский городской суд, Происшествия
Квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка

Элитная квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Элитная квартира бывшей жены Тимура Иванова в центре Москвы находится в ипотеке у банка, по заявлению которого бывший замминистра обороны был признан банкротом, свидетельствуют данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Сейчас Иванов находится в СИЗО по другому делу о взятках, 25 ноября 2025 года он был признан банкротом по заявлению банка, Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации его имущества.
Пресненский суд Москвы 5 декабря 2025 года частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.
На квартиру экс-супруги площадью 317 квадратных метров, по данным агентства, наложен арест. Судебное постановление было выдано в июне 2025 года. Однако, согласно материалам, на ней есть еще одно ограничение - ипотека, а договор о получении кредита был выдан в 2023 году.
Мосгорсуд 1 июля 2025 года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Дело слушалось в закрытом режиме. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Фомин и предприниматель Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
МоскваТимур ИвановМосковский городской судПроисшествия
 
 
