Квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка

Элитная квартира бывшей жены Тимура Иванова в центре Москвы находится в ипотеке у банка, по заявлению которого бывший замминистра обороны был признан банкротом, РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Элитная квартира бывшей жены Тимура Иванова в центре Москвы находится в ипотеке у банка, по заявлению которого бывший замминистра обороны был признан банкротом, свидетельствуют данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Сейчас Иванов
находится в СИЗО по другому делу о взятках, 25 ноября 2025 года он был признан банкротом по заявлению банка, Арбитражный суд Москвы
открыл процедуру реализации его имущества.
Пресненский суд Москвы 5 декабря 2025 года частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.
На квартиру экс-супруги площадью 317 квадратных метров, по данным агентства, наложен арест. Судебное постановление было выдано в июне 2025 года. Однако, согласно материалам, на ней есть еще одно ограничение - ипотека, а договор о получении кредита был выдан в 2023 году.
Мосгорсуд
1 июля 2025 года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы. Дело слушалось в закрытом режиме. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Фомин и предприниматель Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.