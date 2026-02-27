Квартира из дела Иванова находится в ипотеке у обанкротившего его банка

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Элитная квартира бывшей жены Тимура Иванова в центре Москвы находится в ипотеке у банка, по заявлению которого бывший замминистра обороны был признан банкротом, свидетельствуют данные, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Сейчас Иванов находится в СИЗО по другому делу о взятках, 25 ноября 2025 года он был признан банкротом по заявлению банка, Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации его имущества.

Пресненский суд Москвы 5 декабря 2025 года частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

На квартиру экс-супруги площадью 317 квадратных метров, по данным агентства, наложен арест. Судебное постановление было выдано в июне 2025 года. Однако, согласно материалам, на ней есть еще одно ограничение - ипотека, а договор о получении кредита был выдан в 2023 году.