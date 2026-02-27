Политика США нарушает право на свободную торговлю, заявил посол Кубы

АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Политика США в отношении Кубы нарушает право на свободную торговлю, Гавана будет защищать суверенитет, заявил посол Кубы в Анкаре Алехандро Франсиско Диас Паласиос.

Новая стратегия администрации президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы сделать Кубу зависимой от поставок американской нефти и топлива частному сектору, передавало ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"(Политика США - ред.) фактически нарушает международное право. Нарушает право на свободную торговлю. Нарушает все международные соглашения в области прав человека. Эти санкции направлены на то, чтобы заставить весь кубинский народ платить цену и понести наказание", — приводит слова дипломата турецкое госагентство Anadolu

При этом Паласиос подчеркнул решимость кубинского народа защищать независимость и суверенитет страны.

"Несмотря на все санкции нынешнего правительства США и попытки заставить нас платить цену, кубинский народ по-прежнему стоит на ногах, продолжает сопротивляться и твердо, решительно преодолевает все препятствия", — сказал он.

По его словам, из-за политики США страдают социальная жизнь, повседневный быт, образование, здравоохранение, транспорт, сельское хозяйство и многие другие сферы. Блокада также препятствует установлению нормальных торговых отношений Кубы с другими странами.

Дипломат подчеркнул, что из-за нехватки топлива на острове происходят длительные отключения электроэнергии, в результате чего кубинские семьи не могут даже сохранить продукты питания, а больницы, торговля, сельское хозяйство и образование сталкиваются с серьезными проблемами.

Ранее минфин США сообщил, что разрешит перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при условии, что поставки будут использоваться исключительно в коммерческих и гуманитарных целях на острове.