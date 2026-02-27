Рейтинг@Mail.ru
МВФ признает, что риски для нового кредита Киеву исключительно высоки - РИА Новости, 27.02.2026
01:57 27.02.2026
МВФ признает, что риски для нового кредита Киеву исключительно высоки
МВФ признает, что риски для нового кредита Киеву исключительно высоки
в мире, украина, киев, кристалина георгиева, мвф
В мире, Украина, Киев, Кристалина Георгиева, МВФ
МВФ признает, что риски для нового кредита Киеву исключительно высоки

Георгиева: МВФ признает, что риски для нового кредита Киеву исключительно высоки

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд признает, что риски для нового кредита Киеву исключительно высоки, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
МВФ одобрил Украине новую кредитную программу на $8,1 млрд сроком на 48 месяцев.
"Риски для механизма расширенного финансирования исключительно высоки. Успех программы будет зависеть не только от продолжения поддержки со стороны международного сообщества в целях преодоления бюджетного и внешнего дефицита финансирования и восстановления долговой устойчивости, но и от непоколебимой решимости властей проводить амбициозные структурные реформы и готовности принять дополнительные меры в случае необходимости", - приводятся слова Георгиевой в документе МВФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит
25 февраля, 14:35
 
В миреУкраинаКиевКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
