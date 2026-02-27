МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Краснознаменка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
За неделю российские бойцы нанесли поражение пяти механизированным, двум егерским, двум аэромобильным и десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также формированиям морской пехоты, теробороны, Нацгвардии и боевикам "Азова"*.
Потери противника за этот промежуток времени составили более 2480 военных, 45 ББМ, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
* Запрещенная в России террористическая организация.