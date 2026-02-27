ВС России освободили Краснознаменку в Днепропетровской области

"Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка", — говорится в сводке.

Потери противника за этот промежуток времени составили более 2480 военных, 45 ББМ, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.