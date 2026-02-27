Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Краснознаменку в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 27.02.2026 (обновлено: 13:17 27.02.2026)
ВС России освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
ВС России освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
Российская армия взяла под контроль село Краснознаменка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2026
ВС России освободили Краснознаменку в Днепропетровской области

Группировка "Центр" освободила Краснознаменку в Днепропетровской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Краснознаменка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка", — говорится в сводке.
За неделю российские бойцы нанесли поражение пяти механизированным, двум егерским, двум аэромобильным и десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также формированиям морской пехоты, теробороны, Нацгвардии и боевикам "Азова"*.
Потери противника за этот промежуток времени составили более 2480 военных, 45 ББМ, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
