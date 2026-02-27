Две многодетные красноярские семьи награждены президентом России

КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Две многодетные семьи из Красноярского края удостоены наград президента РФ за достойное воспитание детей, сообщает министерство социальной политики региона.

"Две многодетные супружеские пары из Красноярского края удостоены высших правительственных наград за достойное воспитание детей. Указ о награждении медалями ордена "Родительская слава" семьи Четвериковых из Минусинского муниципального округа и семьи Трофимовых из Козульского муниципального округа подписал президент России Владимир Путин", - говорится в сообщении.

Чета Четвериковых из села Малая Минуса воспитала пятерых детей. Ольга Юрьевна работает в детском саду, а Иван Иванович машинистом бульдозера. Их дети – две дочери и трое сыновей – совершеннолетние. Они успешно учились в школе, были участниками научных конференций и олимпиад, спортивных соревнований. Взрослые дети уже подарили своим родителям семерых внуков.

Вторая награждённая семейная пара – Ирина и Николай Трофимовы из Козульки. Ирина Александровна – медсестра дома социального обслуживания "Козульский", а Николай Витальевич работает на Кемчугской нефтеперекачивающей станции. В их семье четверо детей. Старший сын - студент Института нефти и газа СФУ, ещё два сына учатся в школе, а дочка посещает детский сад.

"Награждение двух семей Красноярского края медалями ордена "Родительская слава" – это важное событие, которое подчеркивает высокую ценность семьи и материнства. Четвериковы и Трофимовы наглядным примером вносят неоценимый вклад в будущее нашего края и всей страны", - сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.