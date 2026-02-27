Рейтинг@Mail.ru
Две многодетные красноярские семьи награждены президентом России - РИА Новости, 27.02.2026
10:55 27.02.2026
Две многодетные красноярские семьи награждены президентом России
Две многодетные красноярские семьи награждены президентом России - РИА Новости, 27.02.2026
Две многодетные красноярские семьи награждены президентом России
Две многодетные семьи из Красноярского края удостоены наград президента РФ за достойное воспитание детей, сообщает министерство социальной политики региона. РИА Новости, 27.02.2026
красноярский край
владимир путин
красноярский край
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd0959dea65cf346bced4441c0f61d21.jpg
1920
1920
true
красноярский край, владимир путин
Красноярский край, Владимир Путин
Две многодетные красноярские семьи награждены президентом России

Две многодетные семьи из Красноярского края удостоены наград президента России

© iStock.com / Elena GromovaСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© iStock.com / Elena Gromova
Семья с детьми . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Две многодетные семьи из Красноярского края удостоены наград президента РФ за достойное воспитание детей, сообщает министерство социальной политики региона.
"Две многодетные супружеские пары из Красноярского края удостоены высших правительственных наград за достойное воспитание детей. Указ о награждении медалями ордена "Родительская слава" семьи Четвериковых из Минусинского муниципального округа и семьи Трофимовых из Козульского муниципального округа подписал президент России Владимир Путин", - говорится в сообщении.
Чета Четвериковых из села Малая Минуса воспитала пятерых детей. Ольга Юрьевна работает в детском саду, а Иван Иванович машинистом бульдозера. Их дети – две дочери и трое сыновей – совершеннолетние. Они успешно учились в школе, были участниками научных конференций и олимпиад, спортивных соревнований. Взрослые дети уже подарили своим родителям семерых внуков.
Вторая награждённая семейная пара – Ирина и Николай Трофимовы из Козульки. Ирина Александровна – медсестра дома социального обслуживания "Козульский", а Николай Витальевич работает на Кемчугской нефтеперекачивающей станции. В их семье четверо детей. Старший сын - студент Института нефти и газа СФУ, ещё два сына учатся в школе, а дочка посещает детский сад.
"Награждение двух семей Красноярского края медалями ордена "Родительская слава" – это важное событие, которое подчеркивает высокую ценность семьи и материнства. Четвериковы и Трофимовы наглядным примером вносят неоценимый вклад в будущее нашего края и всей страны", - сказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Она отметила, что именно на это нацелен нацпроект "Семья" и проводимая в регионе всесторонняя работа по поддержке семей.
 
Красноярский край
Владимир Путин
 
 
