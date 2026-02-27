Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 27.02.2026 (обновлено: 20:57 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/krasnojarsk-2077281902.html
В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка
В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка - РИА Новости, 27.02.2026
В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка
Двадцатиоднолетняя девушка из Красноярска, мать найденного малыша, находившегося в условиях полной антисанитарии, намеренно не кормила его и не давала воды,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:43:00+03:00
2026-02-27T20:57:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077213393_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_16263cd4cee220927c98e6cfd7119274.jpg
https://ria.ru/20250522/kazan-2018494082.html
https://ria.ru/20260224/rebenok-2076464182.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077213393_281:0:1714:1075_1920x0_80_0_0_950a08a7ab771431068341caf82e1733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, красноярский край, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка

В Красноярске мать истощенного ребенка намеренно его не кормила

© Ирина Волк/MAXПолицейский с ребенком, обнаруженным в запертой квартире в Красноярске
Полицейский с ребенком, обнаруженным в запертой квартире в Красноярске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Ирина Волк/MAX
Полицейский с ребенком, обнаруженным в запертой квартире в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Двадцатиоднолетняя девушка из Красноярска, мать найденного малыша, находившегося в условиях полной антисанитарии, намеренно не кормила его и не давала воды, против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские в Красноярске обнаружили истощенного трехлетнего малыша, брошенного без присмотра взрослых в запертой квартире в антисанитарных условиях.
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В Казани у матери изъяли шестилетнюю дочь-маугли
22 мая 2025, 16:50
"Следственным отделом по Кировскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Красноярска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктом "в" частью 2 статьей 105 УК РФ "покушение на убийство малолетнего", - говорится в сообщении.
По версии следствия, девушка переехала в Красноярск из Канска в 2023 году и стала проживать в арендованной квартире. Она, осознавая, что ребенок в силу своего возраста не может самостоятельно о себе позаботиться, умышленно не давала ему воду и пищу, а также не следила за его гигиеной, здоровьем, физическим и психическим развитием. Всё это привело к крайнему истощению мальчика.
"Ребёнок длительное время находился в квартире один без продуктов питания, в условиях антисанитарии, без электричества. Мать часто и на длительное время покидала квартиру, оставляя ребёнка без присмотра. Мальчик госпитализирован в больницу, ему оказывается необходимая помощь", - добавили в региональном СК.
В ведомстве уточнили, что мать малыша задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В СК назвали причину гибели ребенка, найденного в коляске в Дербенте
24 февраля, 17:07
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала