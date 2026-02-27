В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка

КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Двадцатиоднолетняя девушка из Красноярска, мать найденного малыша, находившегося в условиях полной антисанитарии, намеренно не кормила его и не давала воды, против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские в Красноярске обнаружили истощенного трехлетнего малыша, брошенного без присмотра взрослых в запертой квартире в антисанитарных условиях.

По версии следствия, девушка переехала в Красноярск из Канска в 2023 году и стала проживать в арендованной квартире. Она, осознавая, что ребенок в силу своего возраста не может самостоятельно о себе позаботиться, умышленно не давала ему воду и пищу, а также не следила за его гигиеной, здоровьем, физическим и психическим развитием. Всё это привело к крайнему истощению мальчика.

"Ребёнок длительное время находился в квартире один без продуктов питания, в условиях антисанитарии, без электричества. Мать часто и на длительное время покидала квартиру, оставляя ребёнка без присмотра. Мальчик госпитализирован в больницу, ему оказывается необходимая помощь", - добавили в региональном СК.