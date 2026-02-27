В Красноярске мать намеренно не кормила ребенка

КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Двадцатиоднолетняя девушка из Красноярска, мать найденного малыша, находившегося в условиях полной антисанитарии, намеренно не кормила его и не давала воды, против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские в Красноярске обнаружили истощенного трехлетнего малыша, брошенного без присмотра взрослых в запертой квартире в антисанитарных условиях.
"Следственным отделом по Кировскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Красноярска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктом "в" частью 2 статьей 105 УК РФ "покушение на убийство малолетнего", - говорится в сообщении.
По версии следствия, девушка переехала в Красноярск из Канска в 2023 году и стала проживать в арендованной квартире. Она, осознавая, что ребенок в силу своего возраста не может самостоятельно о себе позаботиться, умышленно не давала ему воду и пищу, а также не следила за его гигиеной, здоровьем, физическим и психическим развитием. Всё это привело к крайнему истощению мальчика.
"Ребёнок длительное время находился в квартире один без продуктов питания, в условиях антисанитарии, без электричества. Мать часто и на длительное время покидала квартиру, оставляя ребёнка без присмотра. Мальчик госпитализирован в больницу, ему оказывается необходимая помощь", - добавили в региональном СК.
В ведомстве уточнили, что мать малыша задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
