В Красноярске полицейские нашли в квартире истощенного трехлетнего ребенка

КРАСНОЯРСК, 27 фев — РИА Новости. Полицейские в Красноярске обнаружили истощенного трехлетнего малыша, брошенного без присмотра взрослых в запертой квартире в антисанитарных условиях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Трехлетнего ребенка, оставленного матерью на длительное время в квартире, спасли мои коллеги из отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции МУ МВД России "Красноярское". <…> Малыш находился в помещении один, без присмотра взрослых, и имел признаки истощения", — написала Волк в своем канале на платформе MAX.
По ее словам, полицейские обратили внимание на мальчика во время планового обхода территории по улице Щорса в Красноярске, он стоял у окна на первом этаже, а на стук в дверь квартиры никто не ответил. Попасть в помещение помогла соседка, у которой были ключи. Войдя в квартиру, полицейские увидели полную антисанитарию.
"Предварительно установлено, что квартиру арендовала 21-летняя женщина, приехавшая с сыном из Иркутской области. Ранее сообщений о семье в органы внутренних дел не поступало", — добавила Волк.
Она уточнила, что местонахождение матери малыша уже установлено. Сейчас полицейские проводят проверку, а мальчика передали сотрудникам социальной организации для оказания помощи.
