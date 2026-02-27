В Красноярске полицейские нашли в квартире истощенного трехлетнего ребенка

КРАСНОЯРСК, 27 фев — РИА Новости. Полицейские в Красноярске обнаружили истощенного трехлетнего малыша, брошенного без присмотра взрослых в запертой квартире в антисанитарных условиях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что местонахождение матери малыша уже установлено. Сейчас полицейские проводят проверку, а мальчика передали сотрудникам социальной организации для оказания помощи.