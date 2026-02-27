Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске полицейские нашли в квартире истощенного трехлетнего ребенка
16:31 27.02.2026 (обновлено: 23:19 27.02.2026)
В Красноярске полицейские нашли в квартире истощенного трехлетнего ребенка
В Красноярске полицейские нашли в квартире истощенного трехлетнего ребенка
происшествия
красноярск
иркутская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, красноярск, иркутская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Иркутская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске полицейские нашли в квартире истощенного трехлетнего ребенка

© Ирина Волк/MAXПолицейский с ребенком, обнаруженным в запертой квартире в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 27 фев — РИА Новости. Полицейские в Красноярске обнаружили истощенного трехлетнего малыша, брошенного без присмотра взрослых в запертой квартире в антисанитарных условиях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Трехлетнего ребенка, оставленного матерью на длительное время в квартире, спасли мои коллеги из отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции МУ МВД России "Красноярское". <…> Малыш находился в помещении один, без присмотра взрослых, и имел признаки истощения", — написала Волк в своем канале на платформе MAX.
По ее словам, полицейские обратили внимание на мальчика во время планового обхода территории по улице Щорса в Красноярске, он стоял у окна на первом этаже, а на стук в дверь квартиры никто не ответил. Попасть в помещение помогла соседка, у которой были ключи. Войдя в квартиру, полицейские увидели полную антисанитарию.
"Предварительно установлено, что квартиру арендовала 21-летняя женщина, приехавшая с сыном из Иркутской области. Ранее сообщений о семье в органы внутренних дел не поступало", — добавила Волк.
Она уточнила, что местонахождение матери малыша уже установлено. Сейчас полицейские проводят проверку, а мальчика передали сотрудникам социальной организации для оказания помощи.
