Украинцы стали чаще искать возможных конкурентов Зеленского на выборах - РИА Новости, 27.02.2026
05:51 27.02.2026
Украинцы стали чаще искать возможных конкурентов Зеленского на выборах
Украинцы стали чаще искать возможных конкурентов Зеленского на выборах - РИА Новости, 27.02.2026
Украинцы стали чаще искать возможных конкурентов Зеленского на выборах
украина
сша
россия
владимир зеленский
валерий залужный
дональд трамп
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
украина
сша
россия
украина, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, google, мирный план сша по украине
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дональд Трамп, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Google, Мирный план США по Украине
Украинцы стали чаще искать возможных конкурентов Зеленского на выборах

РИА Новости: украинцы чаще ищут возможных конкурентов Зеленского на выборах

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинцы стали чаще искать в поисковиках возможных соперников Владимира Зеленского на потенциальных президентских выборах в стране, в том числе бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и руководителя офиса Зеленского Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), выяснило РИА Новости, проанализировав данные поисковых запросов.
Исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии в январе, показало, что Зеленский уступает в рейтинге доверия Буданову* и Залужному. Ему якобы доверяют 62% населения, в то время как Залужному и Буданову* 72% и 70% соответственно. При этом ранее опрос American Political Services показывал, что Залужный победил бы Зеленского во втором туре потенциальных президентских выборов.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Спикер Рады утверждает, что проект о выборах на Украине почти готов
24 февраля, 18:16
Количество запросов по Залужному, ныне послу Украины в Великобритании, выросло до второго за прошедший год наивысшего значения (81% от максимума) в начале декабря прошлого года, когда президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине. Более того, значения в 100% запросы по Залужному достигли в середине февраля. Ранее Залужный сам заявлял, что пока не думал об участии в выборах, но при этом критиковал Зеленского.
Интересоваться Будановым*, сменившим Андрея Ермака на посту главы офиса Зеленского, украинцы начали в конце декабря. Тогда частота запросов по нему в поисковике Google выросла до годового максимума. При этом уже к середине января показатель упал до 25%. На данный момент наблюдается небольшой рост количества запросов с его именем.
Некоторые СМИ также выделяют среди вероятных соперников Зеленского в возможной президентской гонке экс-премьера Юлию Тимошенко, обвиняющую его в коррупции, и бывшего президента Украины Петра Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Тимошенко, которой выдвинуты обвинения в коррупции на Украине и в фейках о российской армии в России, украинцы искали чаще всего в середине января, тогда частота поиска достигла 100% показателя, или годового максимума. Однако уже к началу февраля показатель упал до 9%. Изменений в том, как часто ищут Порошенко**, за прошедший год не наблюдалось.
В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
О необходимости выборов на Украине Трамп заявлял в декабре 2025 года. Ранее он называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский утверждал, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: президентские выборы на Украине могут пройти осенью 2026 года
21 февраля, 00:42
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДональд ТрампФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныGoogleМирный план США по Украине
 
 
