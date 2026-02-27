Украинцы стали чаще искать возможных конкурентов Зеленского на выборах

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинцы стали чаще искать в поисковиках возможных соперников Владимира Зеленского на потенциальных президентских выборах в стране, в том числе бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и руководителя офиса Зеленского Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), выяснило РИА Новости, проанализировав данные поисковых запросов.

Исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии в январе, показало, что Зеленский уступает в рейтинге доверия Буданову* и Залужному. Ему якобы доверяют 62% населения, в то время как Залужному и Буданову* 72% и 70% соответственно. При этом ранее опрос American Political Services показывал, что Залужный победил бы Зеленского во втором туре потенциальных президентских выборов.

Количество запросов по Залужному, ныне послу Украины Великобритании , выросло до второго за прошедший год наивысшего значения (81% от максимума) в начале декабря прошлого года, когда президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине. Более того, значения в 100% запросы по Залужному достигли в середине февраля. Ранее Залужный сам заявлял, что пока не думал об участии в выборах, но при этом критиковал Зеленского.

Интересоваться Будановым*, сменившим Андрея Ермака на посту главы офиса Зеленского, украинцы начали в конце декабря. Тогда частота запросов по нему в поисковике Google выросла до годового максимума. При этом уже к середине января показатель упал до 25%. На данный момент наблюдается небольшой рост количества запросов с его именем.

Некоторые СМИ также выделяют среди вероятных соперников Зеленского в возможной президентской гонке экс-премьера Юлию Тимошенко , обвиняющую его в коррупции, и бывшего президента Украины Петра Порошенко ** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Тимошенко, которой выдвинуты обвинения в коррупции на Украине и в фейках о российской армии в России , украинцы искали чаще всего в середине января, тогда частота поиска достигла 100% показателя, или годового максимума. Однако уже к началу февраля показатель упал до 9%. Изменений в том, как часто ищут Порошенко**, за прошедший год не наблюдалось.

В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.

О необходимости выборов на Украине Трамп заявлял в декабре 2025 года. Ранее он называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский утверждал, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады

