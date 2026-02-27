Рейтинг@Mail.ru
В посольстве ответили на вопрос о задержании россиянина в Колумбии
18:32 27.02.2026
В посольстве ответили на вопрос о задержании россиянина в Колумбии
В посольстве ответили на вопрос о задержании россиянина в Колумбии
Российскому посольству известно о задержании в Колумбии гражданина РФ, разыскиваемого по линии Интерпола, в связи с этим идет необходимая работа, заявили РИА... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:32:00+03:00
2026-02-27T18:32:00+03:00
В посольстве ответили на вопрос о задержании россиянина в Колумбии

Посольство ведет работу в связи с задержанием россиянина в Колумбии

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Российскому посольству известно о задержании в Колумбии гражданина РФ, разыскиваемого по линии Интерпола, в связи с этим идет необходимая работа, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Посольству известно об этом факте задержания российского гражданина. В настоящий момент ведется необходимая работа по данному вопросу", - сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Колумбии Вячеслав Петухов.
Полиция Колумбии ранее сообщила о задержании в аэропорту Боготы гражданина РФ, разыскиваемого по линии Интерпола по запросу США.
Как рассказали в ведомстве, по версии властей США, задержанный с октября 2024 года по март 2025 года якобы участвовал в заговоре, целью которого было похитить или убить двух известных людей в Европе. В США задержанного также обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма. При этом никаких доказательств его виновности не приводится.
Аэропорт Мальпенса - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россиянка прилетела из Нью-Йорка в Милан без билета и документов
Вчера, 12:17
 
