"Экзотический соперник": Колосков высказался о сборной Никарагуа

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сказал РИА Новости, что команда Никарагуа является экзотической для сборной России, но у россиян были соперники и слабее.