"Экзотический соперник": Колосков высказался о сборной Никарагуа
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:34 27.02.2026 (обновлено: 12:53 27.02.2026)
"Экзотический соперник": Колосков высказался о сборной Никарагуа
"Экзотический соперник": Колосков высказался о сборной Никарагуа - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Экзотический соперник": Колосков высказался о сборной Никарагуа
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сказал РИА Новости, что команда Никарагуа является экзотической для сборной России, но... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
футбол
спорт
никарагуа
россия
краснодар
вячеслав колосков
международная федерация футбола (фифа)
российский футбольный союз (рфс)
никарагуа
россия
краснодар
спорт, никарагуа, россия, краснодар, вячеслав колосков, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Никарагуа, Россия, Краснодар, Вячеслав Колосков, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
"Экзотический соперник": Колосков высказался о сборной Никарагуа

Колосков: Никарагуа – экзотический соперник, но у сборной РФ были и слабее

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сказал РИА Новости, что команда Никарагуа является экзотической для сборной России, но у россиян были соперники и слабее.
Сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре. Встреча начнется в 19:30 мск. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Никарагуа располагается на 131-й позиции.
"Экзотическая команда, интересная. Ни разу в жизни не видел эту команду. Если без шуток, то, конечно, хотелось бы играть с командами из первой десятки, но это невозможно. Мы играем в даты, которые утверждены ФИФА в международном календаре. Все команды в эти дни играют официальные матчи и соперников остается очень мало. Мы выбираем не из тех, кого хотим, а кто согласен. Были у нас соперники и послабее, чем Никарагуа. Нам главное увидеть свою сборную. Будем с нетерпением ожидать, что же мы увидим на футбольном поле", - сказал Колосков.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
"Без помпезности": Мостовой высказался о сопернике сборной России
Вчера, 12:30
 
Футбол Спорт Никарагуа Россия Краснодар Вячеслав Колосков Международная федерация футбола (ФИФА) Российский футбольный союз (РФС) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
