"Экзотический соперник": Колосков высказался о сборной Никарагуа

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сказал РИА Новости, что команда Никарагуа является экзотической для сборной России, но у россиян были соперники и слабее.
Сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре. Встреча начнется в 19:30 мск. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Никарагуа располагается на 131-й позиции.
"Экзотическая команда, интересная. Ни разу в жизни не видел эту команду. Если без шуток, то, конечно, хотелось бы играть с командами из первой десятки, но это невозможно. Мы играем в даты, которые утверждены ФИФА в международном календаре. Все команды в эти дни играют официальные матчи и соперников остается очень мало. Мы выбираем не из тех, кого хотим, а кто согласен. Были у нас соперники и послабее, чем Никарагуа. Нам главное увидеть свою сборную. Будем с нетерпением ожидать, что же мы увидим на футбольном поле", - сказал Колосков.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.