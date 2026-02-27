В Курганской области осужденного задержали в день выхода из колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев - РИА Новости. Отбывшего наказание за тяжкое преступление осужденного задержали в день освобождения из колонии в Курганской области за организацию ячейки запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ*, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

По данным пресс-службы, осужденный отбывал наказание за тяжкое преступление и занимал высокое положение в преступной иерархии. Он организовал в одной из исправительных колоний Курганской области ячейку запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ*.

В УФСБ уточнили, что мужчина требовал от заключенных противостоять деятельности администрации колонии и вовлекал других осужденных в азартные игры.

"Осужденного задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области 25 февраля 2026 года, в день освобождения", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации), отметили в пресс-службе. Устанавливаются другие участники экстремистской организации, добавляется в сообщении.