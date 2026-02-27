Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области осужденного задержали в день выхода из колонии - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/koloniya-2077241347.html
В Курганской области осужденного задержали в день выхода из колонии
В Курганской области осужденного задержали в день выхода из колонии - РИА Новости, 27.02.2026
В Курганской области осужденного задержали в день выхода из колонии
Отбывшего наказание за тяжкое преступление осужденного задержали в день освобождения из колонии в Курганской области за организацию ячейки запрещенного в РФ... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:58:00+03:00
2026-02-27T17:58:00+03:00
происшествия
россия
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39807/04/398070455_0:181:2914:1820_1920x0_80_0_0_79d69ba8806d6e3edcbebe03126d3386.jpg
https://ria.ru/20260227/delo-2077081466.html
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39807/04/398070455_124:0:2791:2000_1920x0_80_0_0_f77bb088a39cb54534afa2a431118f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курганская область
Происшествия, Россия, Курганская область
В Курганской области осужденного задержали в день выхода из колонии

В Курганской области освобожденного осужденного задержали из-за ячейки АУЕ

© РИА Новости / А. Нагибин | Перейти в медиабанкКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / А. Нагибин
Перейти в медиабанк
Колючая проволока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев - РИА Новости. Отбывшего наказание за тяжкое преступление осужденного задержали в день освобождения из колонии в Курганской области за организацию ячейки запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ*, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.
По данным пресс-службы, осужденный отбывал наказание за тяжкое преступление и занимал высокое положение в преступной иерархии. Он организовал в одной из исправительных колоний Курганской области ячейку запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ*.
В УФСБ уточнили, что мужчина требовал от заключенных противостоять деятельности администрации колонии и вовлекал других осужденных в азартные игры.
"Осужденного задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области 25 февраля 2026 года, в день освобождения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации), отметили в пресс-службе. Устанавливаются другие участники экстремистской организации, добавляется в сообщении.
* запрещенное в РФ экстремистское движение.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Екатеринбурге осужденного задержали сразу после выхода из колонии
Вчера, 11:00
 
ПроисшествияРоссияКурганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала