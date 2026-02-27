https://ria.ru/20260227/kirkorov-2077300626.html
Филипп Киркоров почтил память ушедших легенд российской эстрады
Филипп Киркоров на концерте почтил память ушедших легенд российской эстрады
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров на своем сольном концерте в Москве почтил память ушедших легенд российской эстрады, в частности, его отца Бедроса Киркорова, передает корреспондент РИА Новости.
Киркоров дает три больших сольных концерта на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.
Киркоров исполнил в память об ушедших звездах отечественной эстрады песню "Вы с нами". На экране артисты "ожили", среди них были народный артист РСФСР Андрей Миронов, певица Анна Герман, заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий, народный артист РСФСР Иосиф Кобзон и народный артист России Бедрос Киркоров.
"Многих уже нет с нами, но свет этих людей настолько ярок, что до сих пор не оставляет места для темных и печальных мыслей о них. Не верится, что мне довелось общаться и даже дружить с такими гениями. Люди уходят, но пока наша жизнь продолжается, мы обязаны ценить каждое ее мгновение и радоваться", - сказал Киркоров со сцены после исполнения песни.
Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года в творческой семье. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1988 году. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2008-м - народного артиста России. К этому моменту он выступал на сцене уже четверть века. В 2017 году награжден орденом Почета.