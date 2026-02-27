Филипп Киркоров почтил память ушедших легенд российской эстрады

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров на своем сольном концерте в Москве почтил память ушедших легенд российской эстрады, в частности, его отца Бедроса Киркорова, передает корреспондент РИА Новости.

Киркоров дает три больших сольных концерта на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.

Киркоров исполнил в память об ушедших звездах отечественной эстрады песню "Вы с нами". На экране артисты "ожили", среди них были народный артист РСФСР Андрей Миронов, певица Анна Герман, заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий, народный артист РСФСР Иосиф Кобзон и народный артист России Бедрос Киркоров.

"Многих уже нет с нами, но свет этих людей настолько ярок, что до сих пор не оставляет места для темных и печальных мыслей о них. Не верится, что мне довелось общаться и даже дружить с такими гениями. Люди уходят, но пока наша жизнь продолжается, мы обязаны ценить каждое ее мгновение и радоваться", - сказал Киркоров со сцены после исполнения песни.