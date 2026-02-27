Бахрушинский музей и РОСКИНО запускают международный проект "Кино | Театр"

"Партнерство с РОСКИНО стало логичным этапом нашей деятельности в этом направлении. Сегодня мы успешно реализуем выставочные и просветительские инициативы в странах СНГ, Европы, Азии и Центральной Америки. Проект "Кино | Театр" представит традицию преемственности поколений в отечественной артистической среде. Уверена, столь уникальный феномен русской культуры вызовет колоссальный интерес у зарубежной публики", - приводятся слова гендиректор Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.

Как уточняется, подписание состоялось 26 февраля. Концепция проекта "Кино | Театр", разработанная Бахрушинским музеем совместно с РОСКИНО, строится на диалоге двух искусств. Программа будет включать как кинопоказы, так и выставочную часть. На площадках международных фестивалей, организованных РОСКИНО, представят фотовыставки Бахрушинского музея. Проект раскроет тему преемственности в искусстве, расскажет историю легендарных династий артистов, а также покажут, как талант одних и тех же людей мог одинаково ярко проявляться и на сцене, и в кадре.