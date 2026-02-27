https://ria.ru/20260227/kinoteatr-2077090736.html
Бахрушинский музей и РОСКИНО запускают международный проект "Кино | Театр"
Бахрушинский музей и РОСКИНО запускают международный проект "Кино | Театр"
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) и РОСКИНО запускают международный проект "Кино | Театр" в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
«
"Партнерство с РОСКИНО стало логичным этапом нашей деятельности в этом направлении. Сегодня мы успешно реализуем выставочные и просветительские инициативы в странах СНГ, Европы, Азии и Центральной Америки. Проект "Кино | Театр" представит традицию преемственности поколений в отечественной артистической среде. Уверена, столь уникальный феномен русской культуры вызовет колоссальный интерес у зарубежной публики", - приводятся слова гендиректор Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.
Как уточняется, подписание состоялось 26 февраля. Концепция проекта "Кино | Театр", разработанная Бахрушинским музеем совместно с РОСКИНО, строится на диалоге двух искусств. Программа будет включать как кинопоказы, так и выставочную часть. На площадках международных фестивалей, организованных РОСКИНО, представят фотовыставки Бахрушинского музея. Проект раскроет тему преемственности в искусстве, расскажет историю легендарных династий артистов, а также покажут, как талант одних и тех же людей мог одинаково ярко проявляться и на сцене, и в кадре.
«
"РОСКИНО открывает новую страницу в популяризации нашей культуры за рубежом, и я рада, что нашим партнером в этом становится именно Бахрушинский музей. Объединяя наследие театра и кинематографа, мы создаем пространство для гармоничной синергии, которая познакомит иностранную публику с душой и эстетикой русского творчества", - отметила гендиректор РОСКИНО Эльза Антонова.
Так, первый совместный проект представят уже весной в Таиланде, где будет представлена программа, раскрывающая ключевые грани российского кинематографа и театральной школы.
Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ и Россотрудничества.