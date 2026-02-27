https://ria.ru/20260227/khischenie-2077049916.html
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске дал показания
2026-02-27T08:53:00+03:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске ночью дал показания, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее он отказывался делать это без адвоката.
Как заявили в региональном управлении МВД, при задержании злоумышленник пытался сопротивляться.
Во вторник около 8:00 по московскому времени девятилетняя девочка пошла выгуливать собаку и не вернулась домой. Накануне ее нашли в квартире, расположенной на той же улице, где она живет. Жилплощадь принадлежит сожительнице подозреваемого — ранее судимого мужчины 1983 года рождения. В его машине обнаружили ДНК ребенка.
Сама девочка в удовлетворительном состоянии находится в больнице, она не подвергалась насилию. С ней работают психологи.
СК
возбудил уголовное дело по статье о похищении человека. Суд вскоре изберет подозреваемому меру пресечения.