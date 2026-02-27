Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске дал показания - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 27.02.2026 (обновлено: 12:34 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/khischenie-2077049916.html
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске дал показания
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске дал показания - РИА Новости, 27.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске дал показания
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске ночью дал показания, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:53:00+03:00
2026-02-27T12:34:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077072271_85:0:2401:1303_1920x0_80_0_0_a65da5b0f87056e7bc69d9f20fb700d5.jpg
https://ria.ru/20260227/smolensk-2077106185.html
https://ria.ru/20260226/smolensk-2077017920.html
смоленск
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МВД показало кадры задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске.
2026-02-27T08:53
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077072271_374:0:2111:1303_1920x0_80_0_0_17829f26ef8a8c70a304ea9b667b76f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, смоленская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске дал показания

РИА Новости: подозреваемый в похищении девочки в Смоленске ночью дал показания

© СКР по Смоленской области/ВКонтактеПодозреваемый в похищении девочки в Смоленске
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© СКР по Смоленской области/ВКонтакте
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске ночью дал показания, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее он отказывался делать это без адвоката.
Как заявили в региональном управлении МВД, при задержании злоумышленник пытался сопротивляться.
Во вторник около 8:00 по московскому времени девятилетняя девочка пошла выгуливать собаку и не вернулась домой. Накануне ее нашли в квартире, расположенной на той же улице, где она живет. Жилплощадь принадлежит сожительнице подозреваемого — ранее судимого мужчины 1983 года рождения. В его машине обнаружили ДНК ребенка.
Сожительница подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Смоленске задержали сожительницу подозреваемого в похищении ребенка
Вчера, 12:09
Сама девочка в удовлетворительном состоянии находится в больнице, она не подвергалась насилию. С ней работают психологи.
СК возбудил уголовное дело по статье о похищении человека. Суд вскоре изберет подозреваемому меру пресечения.
Волонтеры, принимавшие участие в поисках пропавшей девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики
26 февраля, 23:14
 
ПроисшествияСмоленскСмоленская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала