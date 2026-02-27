https://ria.ru/20260227/kazan-2077121868.html
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на полеты воздушных судов
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на полеты воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево), сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.02.2026
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на полеты воздушных судов
