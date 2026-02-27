Костромские власти объяснили доступность цен на картофель

КОСТРОМА, 27 фев – РИА Новости. Доступности цен на картофель в Костромской области способствуют меры господдержки предприятий агропромышленного комплекса, сообщили РИА Новости эксперты.

Согласно исследованию РИА Новости, Костромская область заняла 10-е место среди субъектов Российской Федерации с наиболее низкими ценами на картофель. По экспертным данным, средняя цена на картофель в регионе составляет 37,4 рубля за килограмм.

"Мультипликативный эффект дают меры поддержки, установленные в Костромской области, и специальный комплекс мер, направленных на сдерживание роста цен на основные продукты питания", - сказал председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам областной думы Олег Скобелкин.

По мнению депутата, одна из значимых мер - решение губернатора Сергея Ситникова об авансировании поставок в учреждения соцсферы. Программа помогает обеспечить соцучреждения качественной продукцией местных производителей по фиксированной невысокой цене. Средства, полученные до посевной, позволяют аграрным предприятиям более качественно подготовиться к полевым работам, стимулируют их расширять посевные площади. Это непосредственно влияет на стоимость продукции в торговых точках.

На авансирование поставок овощной продукции в 2025 году было направлено 32 миллиона рублей, с учреждениями было заключено 476 контрактов. Программа предусматривает обеспечение полной годовой потребности соцучреждений в недорогих картофеле и овощах и их качественное хранение.

Также по поручению Ситникова проводится активная работа с торговыми сетями по сдерживанию торговых наценок. Осенью по всей области проводятся ярмарки сельхозпродукции, на которых жители могут закупить необходимый объем овощей напрямую от производителя и по цене без торговых наценок.

Кроме того, жителям региона предоставляется возможность самим вырастить урожай на бесплатно предоставленных участках. С начала действия меры поддержки костромичам предоставлена почти тысяча наделов, отметил Скобелкин.