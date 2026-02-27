Рейтинг@Mail.ru
Костромские власти объяснили доступность цен на картофель - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
22:32 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/kartofel-2077299919.html
Костромские власти объяснили доступность цен на картофель
Костромские власти объяснили доступность цен на картофель - РИА Новости, 27.02.2026
Костромские власти объяснили доступность цен на картофель
Доступности цен на картофель в Костромской области способствуют меры господдержки предприятий агропромышленного комплекса, сообщили РИА Новости эксперты. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:32:00+03:00
2026-02-27T22:32:00+03:00
костромская область
экономика
костромская область
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778472712_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_98198e11c35a87b2fc36a4111f2ec089.jpg
https://ria.ru/20260219/kostroma-2075503297.html
https://ria.ru/20260226/kostroma-2076965347.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778472712_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_c3b63d513cb0e18981bfc923a9f4ca0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, костромская область, сергей ситников
Костромская область, Экономика, Костромская область, Сергей Ситников
Костромские власти объяснили доступность цен на картофель

В Костромской области объяснили доступность цен на картофель

© Pixabay / FotoRainКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Pixabay / FotoRain
Картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 27 фев – РИА Новости. Доступности цен на картофель в Костромской области способствуют меры господдержки предприятий агропромышленного комплекса, сообщили РИА Новости эксперты.
Согласно исследованию РИА Новости, Костромская область заняла 10-е место среди субъектов Российской Федерации с наиболее низкими ценами на картофель. По экспертным данным, средняя цена на картофель в регионе составляет 37,4 рубля за килограмм.
Саженцы сосны обыкновенной, выращиваемые для восстановления лесов, утраченных в результате лесных пожаров или лесозаготовок - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Костромская область снова лидирует по охране лесов и лесовосстановлению
19 февраля, 15:23
"Мультипликативный эффект дают меры поддержки, установленные в Костромской области, и специальный комплекс мер, направленных на сдерживание роста цен на основные продукты питания", - сказал председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам областной думы Олег Скобелкин.
По мнению депутата, одна из значимых мер - решение губернатора Сергея Ситникова об авансировании поставок в учреждения соцсферы. Программа помогает обеспечить соцучреждения качественной продукцией местных производителей по фиксированной невысокой цене. Средства, полученные до посевной, позволяют аграрным предприятиям более качественно подготовиться к полевым работам, стимулируют их расширять посевные площади. Это непосредственно влияет на стоимость продукции в торговых точках.
На авансирование поставок овощной продукции в 2025 году было направлено 32 миллиона рублей, с учреждениями было заключено 476 контрактов. Программа предусматривает обеспечение полной годовой потребности соцучреждений в недорогих картофеле и овощах и их качественное хранение.
Также по поручению Ситникова проводится активная работа с торговыми сетями по сдерживанию торговых наценок. Осенью по всей области проводятся ярмарки сельхозпродукции, на которых жители могут закупить необходимый объем овощей напрямую от производителя и по цене без торговых наценок.
Кроме того, жителям региона предоставляется возможность самим вырастить урожай на бесплатно предоставленных участках. С начала действия меры поддержки костромичам предоставлена почти тысяча наделов, отметил Скобелкин.
"Результатом стала высокая доступность любимого многими костромичами продукта. Сегодня картофель есть на каждом столе", - заключил депутат.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Социально значимые проекты костромской молодежи получат поддержку области
26 февраля, 18:22
 
Костромская областьЭкономикаКостромская областьСергей Ситников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала