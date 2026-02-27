https://ria.ru/20260227/issledovanie-2077050675.html
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска - РИА Новости, 27.02.2026
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска
Россияне так вдохновляются отдыхом в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, что рассматривают эти города для длительного проживания, говорится в совместном... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:03:00+03:00
2026-02-27T09:03:00+03:00
2026-02-27T10:59:00+03:00
сочи
санкт-петербург
москва
яндекс.недвижимость
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932736615_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_7d52c1c66610670ab1f40217ea6b9277.jpg
https://ria.ru/20260124/puteshestvie-2070039755.html
https://ria.ru/20260221/opros-2075934931.html
сочи
санкт-петербург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932736615_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e466b015893d7777754afd78347ce118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, санкт-петербург, москва, яндекс.недвижимость, туризм
Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Яндекс.Недвижимость, Туризм
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска
РИА Новости: россияне хотели бы остаться жить после отпуска в Сочи и Петербурге
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне так вдохновляются отдыхом в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, что рассматривают эти города для длительного проживания, говорится в совместном исследовании "Яндекс Путешествий" и "Яндекс Недвижимости", которое есть у РИА Новости.
"На переезд в другой город на время или на постоянное проживание чаще всего вдохновляются после туристической поездки в Сочи
(39%), Санкт-Петербург
(38%), Москву
(29%), Краснодар
(25%) и Казань
(15,9%)", - говорится в исследовании.
Оно основано на опросе более 1000 человек в возрасте от 18 лет, которые в последние 2 года совершали поездки в другие города и регионы.
По данным сервисов, 89% участников исследования после поездки в другой город хотели бы остаться в нем подольше, половина рассматривает вариант какое-то время пожить в новом месте, а 40% хотят переехать навсегда. Вдохновляют на такие решения прежде всего природа, местная культура и менталитет жителей. Треть опрошенных особенно выделяют местную кухню, а каждый пятый видит в новом городе возможности для саморазвития, образования и карьеры.
"Как показывает опыт последних лет, внутренняя мобильность в России
ускоряется. Это стало особенно заметно после глобального тренда на удаленный формат занятости. Стимулом к переезду, помимо впечатлений после туристической поездки, могут стать более низкая стоимость недвижимости в другом регионе и ее растущая инвестиционная привлекательность", - прокомментировал коммерческий директор "Яндекс Недвижимости
" Евгений Белокуров.
Аналитики отмечают, что те, кто готов переехать в новое место навсегда, рассматривают как вариант долгосрочной аренды (40%), так и покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке (37%).