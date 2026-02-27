Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне так вдохновляются отдыхом в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, что рассматривают эти города для длительного проживания, говорится в совместном исследовании "Яндекс Путешествий" и "Яндекс Недвижимости", которое есть у РИА Новости.

"На переезд в другой город на время или на постоянное проживание чаще всего вдохновляются после туристической поездки в Сочи (39%), Санкт-Петербург (38%), Москву (29%), Краснодар (25%) и Казань (15,9%)", - говорится в исследовании.

Оно основано на опросе более 1000 человек в возрасте от 18 лет, которые в последние 2 года совершали поездки в другие города и регионы.

По данным сервисов, 89% участников исследования после поездки в другой город хотели бы остаться в нем подольше, половина рассматривает вариант какое-то время пожить в новом месте, а 40% хотят переехать навсегда. Вдохновляют на такие решения прежде всего природа, местная культура и менталитет жителей. Треть опрошенных особенно выделяют местную кухню, а каждый пятый видит в новом городе возможности для саморазвития, образования и карьеры.

"Как показывает опыт последних лет, внутренняя мобильность в России ускоряется. Это стало особенно заметно после глобального тренда на удаленный формат занятости. Стимулом к переезду, помимо впечатлений после туристической поездки, могут стать более низкая стоимость недвижимости в другом регионе и ее растущая инвестиционная привлекательность", - прокомментировал коммерческий директор " Яндекс Недвижимости " Евгений Белокуров.