Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска
09:03 27.02.2026 (обновлено: 10:59 27.02.2026)
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска
Названы города, где россияне хотели бы остаться жить после отпуска

Люди гуляют по набережной в Сочи
Люди гуляют по набережной в Сочи
Люди гуляют по набережной в Сочи . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне так вдохновляются отдыхом в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, что рассматривают эти города для длительного проживания, говорится в совместном исследовании "Яндекс Путешествий" и "Яндекс Недвижимости", которое есть у РИА Новости.
"На переезд в другой город на время или на постоянное проживание чаще всего вдохновляются после туристической поездки в Сочи (39%), Санкт-Петербург (38%), Москву (29%), Краснодар (25%) и Казань (15,9%)", - говорится в исследовании.
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Названы самые популярные города для путешествий весной по России
24 января, 10:09
Оно основано на опросе более 1000 человек в возрасте от 18 лет, которые в последние 2 года совершали поездки в другие города и регионы.
По данным сервисов, 89% участников исследования после поездки в другой город хотели бы остаться в нем подольше, половина рассматривает вариант какое-то время пожить в новом месте, а 40% хотят переехать навсегда. Вдохновляют на такие решения прежде всего природа, местная культура и менталитет жителей. Треть опрошенных особенно выделяют местную кухню, а каждый пятый видит в новом городе возможности для саморазвития, образования и карьеры.
"Как показывает опыт последних лет, внутренняя мобильность в России ускоряется. Это стало особенно заметно после глобального тренда на удаленный формат занятости. Стимулом к переезду, помимо впечатлений после туристической поездки, могут стать более низкая стоимость недвижимости в другом регионе и ее растущая инвестиционная привлекательность", - прокомментировал коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.
Аналитики отмечают, что те, кто готов переехать в новое место навсегда, рассматривают как вариант долгосрочной аренды (40%), так и покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке (37%).
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Опрос показал, сколько россиян планируют соло-путешествия в этом году
21 февраля, 09:30
 
