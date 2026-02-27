https://ria.ru/20260227/islandiya-2077184317.html
В ЕК поприветствовали планы Исландии провести референдум по членству в ЕС
В ЕК поприветствовали планы Исландии провести референдум по членству в ЕС
Еврокомиссия приветствует планы Исландии провести референдум по членству в ЕС, заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт. РИА Новости, 27.02.2026
исландия
