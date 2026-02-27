Хинштейн опроверг данные о большом числе пострадавших после удара по Курску

КУРСК, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал недостоверной информацию в соцсетях о большом числе пострадавших и погибших при ударе ВСУ по Курску и призвал следить только за официальными интернет-ресурсами.