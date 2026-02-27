Хинштейн опроверг данные о большом числе пострадавших после удара по Курску

КУРСК, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал недостоверной информацию в соцсетях о большом числе пострадавших и погибших при ударе ВСУ по Курску и призвал следить только за официальными интернет-ресурсами.
Ранее в пятницу Хинштейн сообщал, что украинские беспилотники атаковали Курск, один человек - 25-летний сотрудник автосервиса - погиб, ещё трое пострадали и были госпитализированы. И. о. губернатора Курской области Александр Чепик отмечал позднее, что пострадали четыре человека.
"Обстановка на месте происшествия в Курске. Вижу, что в соцсетях распространяется много фейков от ЦИПсО о большом количестве пострадавших, погибших и прочее. Официально заявляю: всё это не соответствует действительности. Вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах. Стараюсь всегда оперативно и честно информировать вас об обстановке!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
