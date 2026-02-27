Рейтинг@Mail.ru
Вратаря "Миннесоты" стошнило в конце матча НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
12:41 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/gustavsson-2077119966.html
Вратаря "Миннесоты" стошнило в конце матча НХЛ
Вратаря "Миннесоты" стошнило в конце матча НХЛ
Вратаря "Миннесоты" стошнило в конце матча НХЛ
Вратарь "Миннесоты Уайлд" швед Филип Густавссон не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш" из-за...
2026-02-27T12:41:00+03:00
2026-02-27T12:41:00+03:00
хоккей
спорт
филип густавссон
джон хайнс
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260227/malkin-2077101777.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Вратаря "Миннесоты" стошнило в конце матча НХЛ

Вратаря "Миннесоты" Густавссон стошнило в конце матча НХЛ из-за недомогания

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вратарь "Миннесоты Уайлд" швед Филип Густавссон не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш" из-за недомогания.
"Миннесота" в ночь на пятницу обыграла "Колорадо" со счетом 5:2. Густавссон отразил 44 броска по своим воротам из 45 и был признан первой звездой встречи. За 64 секунды до окончания встречи швед почувствовал недомогание, его стошнило прямо на льду. Место в воротах "Уайлд" на последней минуте занял соотечественник Густавссона Йеспер Уоллстедт, пропустивший одну шайбу.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Колорадо
2 : 5
Миннесота
33:30 • Мартин Некаш
(Натан Маккиннон, Джош Мэнсон)
59:03 • Мартин Некаш
(Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг)
27:48 • Юэль Эрикссон Эк
(Мэттью Болди, Кирилл Капризов)
37:37 • Юэль Эрикссон Эк
(Мэттью Болди, Квин Хьюс)
55:08 • Матс Цуккарелло
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
56:38 • Мэттью Болди
59:28 • Мэттью Болди
(Брок Фабер, Якоб Миддлтон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Думаю, ему стало плохо ближе к концу третьего периода. Очевидно, он сделал несколько важных сейвов на протяжении всего матча и в конце, играя с недомоганием. Так что это было храбро с его стороны", - цитирует главного тренера "Миннесоты" Джона Хайнса официальный сайт НХЛ.
Густавссону 27 лет, в текущем сезоне он провел 37 матчей, в которых одержал 21 победу и трижды отыграл на ноль.
Вчера, 11:46
 
Матч-центр
 
