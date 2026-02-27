Вратаря "Миннесоты" стошнило в конце матча НХЛ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вратарь "Миннесоты Уайлд" швед Филип Густавссон не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш" из-за недомогания.
"Миннесота" в ночь на пятницу обыграла "Колорадо" со счетом 5:2. Густавссон отразил 44 броска по своим воротам из 45 и был признан первой звездой встречи. За 64 секунды до окончания встречи швед почувствовал недомогание, его стошнило прямо на льду. Место в воротах "Уайлд" на последней минуте занял соотечественник Густавссона Йеспер Уоллстедт, пропустивший одну шайбу.
27 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
33:30 • Мартин Некаш
59:03 • Мартин Некаш
27:48 • Юэль Эрикссон Эк
37:37 • Юэль Эрикссон Эк
55:08 • Матс Цуккарелло
56:38 • Мэттью Болди
59:28 • Мэттью Болди
(Брок Фабер, Якоб Миддлтон)
"Думаю, ему стало плохо ближе к концу третьего периода. Очевидно, он сделал несколько важных сейвов на протяжении всего матча и в конце, играя с недомоганием. Так что это было храбро с его стороны", - цитирует главного тренера "Миннесоты" Джона Хайнса официальный сайт НХЛ.
Густавссону 27 лет, в текущем сезоне он провел 37 матчей, в которых одержал 21 победу и трижды отыграл на ноль.