17:22 27.02.2026 (обновлено: 17:27 27.02.2026)
Ульянов и Гросси обсудили Украину и ядерную программу Ирана
Ульянов и Гросси обсудили Украину и ядерную программу Ирана
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы вокруг Украины, а также ситуацию с иранской ядерной программой.
"Сегодня встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Мариано Гросси. Обсудили ряд вопросов, связанных с Украиной, а также текущую ситуацию вокруг иранской ядерной программы и перспективы дальнейших переговоров", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
ВенаУкраинаРоссияМАГАТЭВ миреИранМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль Гросси
 
 
