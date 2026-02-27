https://ria.ru/20260227/grossi-2077227800.html
Ульянов и Гросси обсудили Украину и ядерную программу Ирана
Ульянов и Гросси обсудили Украину и ядерную программу Ирана - РИА Новости, 27.02.2026
Ульянов и Гросси обсудили Украину и ядерную программу Ирана
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы вокруг Украины, а также ситуацию с... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:22:00+03:00
2026-02-27T17:22:00+03:00
2026-02-27T17:27:00+03:00
вена
украина
россия
магатэ
в мире
иран
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
https://ria.ru/20260218/likhachev-2075264384.html
вена
украина
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, украина, россия, магатэ, в мире, иран, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси
Вена, Украина, Россия, МАГАТЭ, В мире, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси
Ульянов и Гросси обсудили Украину и ядерную программу Ирана
Постпред в Вене Ульянов и Гросси обсудили Украину и ядерную программу Ирана