В Госдуму внесли проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах - РИА Новости, 27.02.2026
19:54 27.02.2026
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах - РИА Новости, 27.02.2026
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах
Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете, следует из... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:54:00+03:00
2026-02-27T19:54:00+03:00
общество
айрат гибатдинов
кпрф
госдума рф
общество, айрат гибатдинов, кпрф, госдума рф
Общество, Айрат Гибатдинов, КПРФ, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах

В ГД внесли проект о запрете рекламы микрозаймов в интернете

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете, следует из думской базы данных.
Документ, согласно пояснительной записке, направлен "на предотвращение финансовых потерь граждан вследствие необдуманного и манипулятивного принятия решений о получении" микрозаймов, а также на борьбу с ростом задолженности по микрозаймам с высокими процентными ставками.
Законопроект запрещает размещать рекламу микрозаймов, предоставляемых микрофинансовыми организациями (МФО), в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, в общественных местах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам).
Рекламировать микрозаймы запрещается также вблизи социальных объектов (образовательные учреждения, медицинские организации, учреждения культуры) и ряда других учреждений.
Такую рекламу, например, нельзя будет размещать на расстоянии менее 100 метров (без учета искусственных и естественных преград) от территорий железнодорожных вокзалов и автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, на станциях метрополитена, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых, жилищных и гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению.
Реализация законопроекта позволит защитить граждан от чрезмерной рекламы со стороны МФО и ограничит рекламу микрозаймов, которая "зачастую вводит граждан в заблуждение относительно финансовых последствий заключения договора", считают его разработчики.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Госдуме предложили разрешить рефинансировать микрозаймы в банке
24 февраля, 04:35
 
Общество Айрат Гибатдинов КПРФ Госдума РФ
 
 
