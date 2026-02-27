В Госдуму внесли проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете, следует из думской базы данных.

Документ, согласно пояснительной записке, направлен "на предотвращение финансовых потерь граждан вследствие необдуманного и манипулятивного принятия решений о получении" микрозаймов, а также на борьбу с ростом задолженности по микрозаймам с высокими процентными ставками.

Законопроект запрещает размещать рекламу микрозаймов, предоставляемых микрофинансовыми организациями (МФО), в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, в общественных местах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам).

Рекламировать микрозаймы запрещается также вблизи социальных объектов (образовательные учреждения, медицинские организации, учреждения культуры) и ряда других учреждений.

Такую рекламу, например, нельзя будет размещать на расстоянии менее 100 метров (без учета искусственных и естественных преград) от территорий железнодорожных вокзалов и автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, на станциях метрополитена, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых, жилищных и гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению.