20:30 27.02.2026
Госдеп подтвердил визит Рубио в Израиль
в мире
сша
израиль
иран
марко рубио
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
государственный департамент сша
в мире, сша, израиль, иран, марко рубио, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, государственный департамент сша
В мире, США, Израиль, Иран, Марко Рубио, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, Государственный департамент США
© REUTERS / Alex BrandonГоссекретарь США Марко Рубио
© REUTERS / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио посетит Израиль в следующий понедельник на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном.
Ранее издание Axios сообщило, что Рубио планирует совершить визит в Израиль в конце февраля, чтобы обсудить ситуацию с Ираном. Позднее телеканал CNN сообщил, что встреча Рубио с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху переносится на понедельник, 2 марта.
"Государственный секретарь Марко Рубио посетит Израиль со 2 по 3 марта 2026 года. Государственный секретарь обсудит ряд региональных приоритетов, включая Иран, Ливан и текущие усилия по реализации 20-пунктного мирного плана президента (США Дональда - ред.) Трампа по Газе", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Члены Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ВС Ирана предостерегли США от военных действий
Вчера, 00:41
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
