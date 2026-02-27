Госдеп подтвердил визит Рубио в Израиль

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Госдеп США подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио посетит Израиль в следующий понедельник на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном.
Ранее издание Axios сообщило, что Рубио планирует совершить визит в Израиль в конце февраля, чтобы обсудить ситуацию с Ираном. Позднее телеканал CNN сообщил, что встреча Рубио с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху переносится на понедельник, 2 марта.
"Государственный секретарь Марко Рубио посетит Израиль со 2 по 3 марта 2026 года. Государственный секретарь обсудит ряд региональных приоритетов, включая Иран, Ливан и текущие усилия по реализации 20-пунктного мирного плана президента (США Дональда - ред.) Трампа по Газе", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.
Иран и США провели три раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
