В Германии призвали Европу к участию в переговорах по Украине - РИА Новости, 27.02.2026
12:23 27.02.2026
В Германии призвали Европу к участию в переговорах по Украине
В Германии призвали Европу к участию в переговорах по Украине
в мире
украина
сша
европа
рольф мютцених
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
в мире, украина, сша, европа, рольф мютцених, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Европа, Рольф Мютцених, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗдание Рейхстага
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Здание Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Европе следует принимать активное участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, заявил бывший глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
"Как минимум после обнародования планов американского правительства по будущему Украины всем должно стать очевидно, что в обсуждении завершения конфликта необходима самостоятельная роль и голос Европы", - приводит слова Мютцениха телеканал n-tv.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Каллас словами о России спровоцировала скандал в Европе
Вчера, 10:03
Он подверг критике то, что в прошлом году ключевые европейские лидеры, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, собрались в Вашингтоне "как просители перед столом" президента США Дональда Трампа. Мютцених заявил, что подобное не должно повториться.
Он указал на то, что на данный момент Европа несет основную финансовую нагрузку по поддержке Украины в военной и гражданской сферах.
"Поэтому так важна и необходима европейская роль в формировании послевоенного миропорядка", - подчеркнул политик от СДПГ.
В конце января канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, провести прямые переговоры с Москвой по Украине. В то же время он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта и надеется на их скорейшее завершение.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В конце февраля в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины. Владимир Зеленский в четверг заявил, что следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины может состояться в Абу-Даби в начале марта.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
26 февраля, 13:17
 
В миреУкраинаСШАЕвропаРольф МютценихУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
