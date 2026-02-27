В Германии призвали Европу к участию в переговорах по Украине

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Европе следует принимать активное участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, заявил бывший глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
Он подверг критике то, что в прошлом году ключевые европейские лидеры, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, собрались в Вашингтоне "как просители перед столом" президента США Дональда Трампа. Мютцених заявил, что подобное не должно повториться.
Он указал на то, что на данный момент Европа несет основную финансовую нагрузку по поддержке Украины в военной и гражданской сферах.
"Поэтому так важна и необходима европейская роль в формировании послевоенного миропорядка", - подчеркнул политик от СДПГ.
В конце января канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, провести прямые переговоры с Москвой по Украине. В то же время он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта и надеется на их скорейшее завершение.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В конце февраля в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины. Владимир Зеленский в четверг заявил, что следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины может состояться в Абу-Даби в начале марта.
