Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ обратилась в Дорогомиловский суд Москвы с требованием изъять имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Иск зарегистрирован 24 февраля, дата рассмотрения не назначена. Помимо Исмаилова указаны еще четыре ответчика.
Экс-главврача больницы в Пскове перевели под домашний арест
25 февраля, 18:02
Требования заявлены в рамках закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (230-ФЗ), позволяющего обращать в казну имущество, законность приобретения которого не подтверждена.
В сентябре 2025 года в Перовском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Исмаилова, его бывшего заместителя - начальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова, а также нескольких следователей и двух коммерсантов. По версии следствия, Исмаилов, будучи замглавы МВД Дагестана и руководителем следственного управления, с Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала".
Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту 100 миллионов рублей, которые передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Когда бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.
Суд продлил домашний арест генералу Кувшинову
26 февраля, 17:50