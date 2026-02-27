Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана

Требования заявлены в рамках закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (230-ФЗ), позволяющего обращать в казну имущество, законность приобретения которого не подтверждена.

Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту 100 миллионов рублей, которые передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Когда бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.