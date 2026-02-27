Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 27.02.2026 (обновлено: 10:34 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/genprokuratura-2077053327.html
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана - РИА Новости, 27.02.2026
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана
Генпрокуратура РФ обратилась в Дорогомиловский суд Москвы с требованием изъять имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, свидетельствуют данные РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:21:00+03:00
2026-02-27T10:34:00+03:00
происшествия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908151803_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_4c04100b6ce3bbc73dce803f86cc011a.jpg
https://ria.ru/20260225/arest-2076713354.html
https://ria.ru/20260226/sud-2076950087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908151803_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b0dfd1791e9e6968bd1ea0d6afadf684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРуфат Исмаилов в Басманном суде
Руфат Исмаилов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Руфат Исмаилов в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ обратилась в Дорогомиловский суд Москвы с требованием изъять имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Иск зарегистрирован 24 февраля, дата рассмотрения не назначена. Помимо Исмаилова указаны еще четыре ответчика.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Экс-главврача больницы в Пскове перевели под домашний арест
25 февраля, 18:02
Требования заявлены в рамках закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (230-ФЗ), позволяющего обращать в казну имущество, законность приобретения которого не подтверждена.
В сентябре 2025 года в Перовском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Исмаилова, его бывшего заместителя - начальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова, а также нескольких следователей и двух коммерсантов. По версии следствия, Исмаилов, будучи замглавы МВД Дагестана и руководителем следственного управления, с Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала".
Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту 100 миллионов рублей, которые передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Когда бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Суд продлил домашний арест генералу Кувшинову
26 февраля, 17:50
 
ПроисшествияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала