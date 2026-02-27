https://ria.ru/20260227/futbolisty-2077267581.html
"Факел" обыграл "Урал" и одержал шестую победу подряд в Первой лиге
Воронежский футбольный клуб "Факел" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 22-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
