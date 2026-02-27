Рейтинг@Mail.ru
"Факел" обыграл "Урал" и одержал шестую победу подряд в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Футбол
 
19:10 27.02.2026
"Факел" обыграл "Урал" и одержал шестую победу подряд в Первой лиге
"Факел" обыграл "Урал" и одержал шестую победу подряд в Первой лиге
2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Воронежский футбольный клуб "Факел" на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Белайди Пуси (43-я минута).
"Факел" одержал шестую победу подряд в Первой лиге и, набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Урал" с 41 баллом располагается на второй позиции.
В следующем матче чемпионата "Факел" 8 марта на выезде сыграет против нижнекамского "Нефтехимика", "Урал" днем позднее в гостях встретится с волгоградским "Ротором".
Гогниев ушел из "Алании"
