Во Франции оценили заявления Макрона о соглашении ЕС с Меркосур

ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента страны Эммануэля Макрона комиком из-за его комментария о введении в действие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур.
Ранее Макрон назвал "неприятным сюрпризом" введение в действие торгового соглашения ЕС со странами Меркосур, несмотря на критику ряда стран Евросоюза, несогласие Европарламента и массовые протесты фермеров в европейских странах.
"Ну и комик! Он прекрасно знает, что из себя представляет ЕС, он знает, что из-за ЕС у нас уже не осталось ни капли национального суверенитета, (и в то же время - ред.) он все равно продолжает говорить без остановки о "европейском суверенитете"! Ну, европейский суверенитет именно так и выглядит! Макрон - лицемер", - написал Филиппо в пятницу на своей странице в социальной сети Х.
Помимо этого, политик призвал все французские политические силы, не выступающие за выход из Евросоюза, выступить перед фермерами Франции и принять на себя ответственность за возможные негативные издержки сделки ЕС с Меркосур. По мнению Филиппо, ответственность за них лежит именно на этих партиях.
Европейский союз и объединение Меркосур, в которое входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, 17 января заключили соглашение о свободной торговле после более чем 25 лет переговоров. Позднее депутаты Европарламента большинством всего в десять голосов направили документ в Суд Евросоюза для получения заключения о его соответствии праву ЕС. При этом у Еврокомиссии формально сохраняется возможность временного применения соглашения до завершения всех процедур.
