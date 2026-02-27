Фицо призвал Киев позволить проверить состояние нефтепровода "Дружба"

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Украина должна позволить специальной группе специалистов из Словакии, Венгрии и Еврокомиссии проверить состояние нефтепровода "Дружба", заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Поскольку у нас есть информация, что нефтепровод в рабочем состоянии, с венгерским премьером (Виктором Орбаном - ред.) была достигнута договоренность, что мы предложим (сформировать - ред.) инспекционную группу, которая должна быть собрана из представителей Словакии, Венгрии и, несомненно, из представителей Европейской комиссии. Этой группе должно быть позволено посетить место на нефтепроводе "Дружба", которое, как утверждает (Владимир - ред.) Зеленский, повреждено", - сказал Фицо на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ТА3 в пятницу.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
