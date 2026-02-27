Рейтинг@Mail.ru
СМИ: финские власти с трудом отличают инвестиции от угрозы - РИА Новости, 27.02.2026
17:05 27.02.2026 (обновлено: 17:18 27.02.2026)
СМИ: финские власти с трудом отличают инвестиции от угрозы
Власти Финляндии, запретившие гражданам РФ сделки с недвижимостью, с трудом могут отличить обычные инвестиции от угрозы, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 27.02.2026
© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Финляндии, запретившие гражданам РФ сделки с недвижимостью, с трудом могут отличить обычные инвестиции от угрозы, передает агентство Блумберг.
Запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии вступил в силу в Финляндии в июле 2025 года. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.
"В течение десятилетий Финляндия позволяла инвесторам из России покупать недвижимость по всей стране... Теперь финское правительство испытывает трудности с разграничением невинных инвестиций и возможных угроз", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, большая часть объектов недвижимости, приобретенных россиянами, "скорее всего, безобидны".
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что финские власти не предоставили доказательств существования "угроз" в связи с приобретением россиянами недвижимости в стране.
