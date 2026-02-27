Рейтинг@Mail.ru
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге
Фигурное катание
 
13:22 27.02.2026
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара не примут участия в чемпионате мира 2026 года, сообщается на сайте Федерации конькобежного спорта Японии (JSF). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
фигурное катание
спорт
прага
италия
рику миура
прага
италия
2026
спорт, прага, италия, рику миура
Фигурное катание, Спорт, Прага, Италия, Рику Миура
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге

Миура и Кихара снялись с ЧМ-2026 из-за нехватки времени на восстановление

ОИ-2026.Фигурное катание. Командный турнир. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара не примут участия в чемпионате мира 2026 года, сообщается на сайте Федерации конькобежного спорта Японии (JSF).
Чемпионат мира пройдет в Праге 24-29 марта. По словам 24-летней Миуры и 33-летнего Кихары, они не успеют восстановиться к соревнованиям.
"Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира. В этом сезоне нашей главной целью была Олимпиада, и до начала сезона мы совершенно не думали о том, будем ли участвовать в чемпионате мира. После завоевания золотой медали на Олимпийских играх мы поняли, что будет сложно быстро восстановить физическую и ментальную форму до предолимпийского уровня, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Поэтому мы приняли решение сняться с соревнований. О наших дальнейших планах мы объявим сами после окончания сезона", - говорится в совместном заявлении спортсменов.
Ранее Миура и Кихара с мировым рекордом в произвольной программе выиграли соревнования в парном катании на Олимпийских играх в Италии, а также стали серебряными призерами командного турнира. Они также являются двукратными чемпионами мира.
Михаил Шайдоров - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Олимпийский чемпион Шайдоров не вошел в заявку на ЧМ
25 февраля, 17:48
 
Фигурное катаниеСпортПрагаИталияРику Миура
 
