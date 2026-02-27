https://ria.ru/20260227/figuristy-2077131335.html
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара не примут участия в чемпионате мира 2026 года, сообщается на сайте Федерации конькобежного спорта Японии (JSF). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T13:22:00+03:00
2026-02-27T13:22:00+03:00
2026-02-27T13:22:00+03:00
фигурное катание
спорт
прага
италия
рику миура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074828072_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_0eca99d5c67ab46ce4ee681c00791559.jpg
https://ria.ru/20260225/shajdorov-2076708710.html
прага
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074828072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1740e2d344353d366cdcb74e322e51f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, прага, италия, рику миура
Фигурное катание, Спорт, Прага, Италия, Рику Миура
Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге
Миура и Кихара снялись с ЧМ-2026 из-за нехватки времени на восстановление
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара не примут участия в чемпионате мира 2026 года, сообщается на сайте Федерации конькобежного спорта Японии (JSF).
Чемпионат мира пройдет в Праге
24-29 марта. По словам 24-летней Миуры
и 33-летнего Кихары
, они не успеют восстановиться к соревнованиям.
"Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира. В этом сезоне нашей главной целью была Олимпиада, и до начала сезона мы совершенно не думали о том, будем ли участвовать в чемпионате мира. После завоевания золотой медали на Олимпийских играх мы поняли, что будет сложно быстро восстановить физическую и ментальную форму до предолимпийского уровня, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Поэтому мы приняли решение сняться с соревнований. О наших дальнейших планах мы объявим сами после окончания сезона", - говорится в совместном заявлении спортсменов.
Ранее Миура и Кихара с мировым рекордом в произвольной программе выиграли соревнования в парном катании на Олимпийских играх в Италии
, а также стали серебряными призерами командного турнира. Они также являются двукратными чемпионами мира.