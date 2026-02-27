Миура и Кихара не будут участвовать в Чемпионате мира в Праге

"Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате мира. В этом сезоне нашей главной целью была Олимпиада, и до начала сезона мы совершенно не думали о том, будем ли участвовать в чемпионате мира. После завоевания золотой медали на Олимпийских играх мы поняли, что будет сложно быстро восстановить физическую и ментальную форму до предолимпийского уровня, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Поэтому мы приняли решение сняться с соревнований. О наших дальнейших планах мы объявим сами после окончания сезона", - говорится в совместном заявлении спортсменов.