"Зенит" обыграл "Балтику" в первом матче РПЛ после зимней паузы
Футбол
 
21:32 27.02.2026
"Зенит" обыграл "Балтику" в первом матче РПЛ после зимней паузы
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл калининградскую "Балтику" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
футбол
Футбол, Спорт, Андрей Талалаев, Луис Энрике, Кевин Андраде, Брайан Хиль, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит, Балтика
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл калининградскую "Балтику" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первая встреча чемпионата страны после зимней паузы прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч забил Луис Энрике (87-я минута). На 75-й минуте был отменен гол капитана "Балтики" Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградской команды Брайана Хиля.
Российская премьер-лига (РПЛ)
27 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
1 : 0
Балтика
87‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В пятницу 50 лет исполнилось главному тренеру и бывшему футболисту "Зенита" Сергею Семаку. Возглавляющий "Балтику" Андрей Талалаев пропускал встречу из-за дисквалификации. За петербургский клуб в официальном матче дебютировали новички команды Игорь Дивеев, бразилец Джон Джон и колумбиец Джон Дуран, за "Балтику" - Михаил Рядно.
"Зенит" набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, калининградцы с 35 очками идут пятыми.
В следующем туре петербургский клуб 8 марта сыграет в гостях с "Оренбургом", "Балтика" днем ранее встретится на выезде с "Ростовом".
